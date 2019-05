Cuba de fiesta proletaria Tweet Powered by Web Agency Leticia Martínez - Granma / Cubadebate/ Mesa Redonda.- El primer día del mes de mayo vuelve a convocar en Cuba a todos sus trabajadores. Las plazas del país amanecen — como ya es habitual— más acompañadas que nunca, cuando familias enteras regresan a las calles para celebrar allí el Día de los Trabajadores. En esta oportunidad, la fiesta del proletariado cubano está antecedida por la celebración del XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, cita que reunió en la capital a 1 220 delegados y se convirtió en espacio para la reflexión, el debate sincero sobre los temas más acuciantes y la movilización de la clase proletaria del país. Así lo ratificó en la Mesa Redonda de este martes el secretario general de la CTC y miembro del Buró Político, Ulises Guilarte de Nacimiento, quien reseñó además el ejercicio aportativo en que se convirtió el debate desarrollado durante un año en los colectivos de trabajadores. Desde allí y hasta el plenario del Palacio de Convenciones fueron recurrentes temas como el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, los sistemas de pago, la salud en el trabajo, los medios de seguridad y protección, así como los indicadores de la planificación. Un señalamiento al Congreso, apuntó Guilarte de Nacimiento, estuvo en la no solución a demandas urgentes como la reforma general del salario o la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, ambos temas de gran impacto en la clase trabajadora cubana que no está ajena a las complejidades y tensiones de la economía del país. El Congreso puso su mirada, además, hacia el desempeño interno de la organización y la necesidad de mejorar su funcionamiento, para lograr un ejercicio superior de representación a los trabajadores. Tenemos que hacer más visible y protagónico, dijo el Secretario General, el papel del sindicato y los espacios ganados por derecho propio, que están respaldados en documentos rectores como la Constitución. Consideró que el encuentro de los trabajadores dejó un inventario de opiniones para perfeccionar el sindicato y lo más significativo es que sus acuerdos serán chequeados cada dos meses en reuniones que encabezará el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. “El sindicato vuelve a encontrar así un escenario para que lo discutido no se convierta en letra muerta”. Con esa fuerza insuflada por el Congreso, vuelve a realizarse la movilización más masiva y popular de Cuba: el Día Internacional de los Trabajadores. Esta vez con motivaciones especiales como el 150 aniversario de la Constitución de Guáimaro, el 80 de la CTC, el 60 la Revolución y el Sí rotundo a la nueva Carta Magna. Guilarte de Nacimiento comentó igualmente que el Primero de Mayo se celebra cuando la dirección del país ha definido dos tareas estratégicas: la preparación para la defensa y el desarrollo de la economía, en las cuales el papel de los trabajadores cubanos es fundamental. A ello se suma, acotó, la creciente hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba con la próxima aplicación del título III de la extraterritorial Ley Helms Burton, que será denunciada también por los trabajadores. “Será un desfile colorido en todo el país, en el que enarbolaremos las consignas revolucionarias y defenderemos el arma estratégica de los cubanos: la unidad, dentro del debate, dentro del diálogo, que es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí”. Como parte de ese jolgorio, la capital cubana y su emblemática Plaza de la Revolución ocupan un lugar cimero, que este año incluye motivaciones especialísimas como el 500 aniversario de la Villa de San Cristóbal de La Habana, fecha para la cual los trabajadores capitalinos laboran día y noche. A ello se suman, además, los resultados de la recuperación tras el tornado que azotó a la capital en enero pasado. Según detalló Luis Manuel Castanedo Smith, secretario general de la CTC en La Habana, la movilización comienza a las dos de la madrugada, para que todos los bloques que se ubican en la calle Paseo estén listos a las cinco. “La base de la movilización son los sindicatos, a los que se unen los centros de trabajo, de estudios y la comunidad. No es un desfile de trabajadores, sino de toda la familia”. Para ello, se utilizarán más de dos mil medios de transporte que trasladarán a los capitalinos. El desfile, que comienza a las siete en punto de la mañana, lo conforman 18 bloques y el primero en entrar a la Plaza es el de los trabajadores de la Salud y de BioCubaFarma. Cerrando la movilización, estará la Unión de Jóvenes Comunistas. El dirigente sindical aseguró que se espera la mayor movilización del sector no estatal, que ha participado arduamente en las tareas de la recuperación de La Habana abatida por el tornado. También hombres y mujeres de todo el mundo han escogido a Cuba para festejar el Día Internacional de los Trabajadores: 1 427 participantes de 103 organizaciones y 87 países de todos los continentes se estarán encontrando aquí por estos días. A la par, se han recibido más de un centenar de mensajes con motivo de la fecha de otras tantas personas a las que les resultó imposible viajar a nuestro país. Precisó Ismael Drullet Pérez, miembro del secretariado de la CTC, que están ya en Cuba líderes de organizaciones sindicales, integrantes de movimientos sociales y feministas, de partidos políticos e instituciones regionales e internacionales. “Valoramos altamente la presencia de ellos, a partir del contexto de amenaza y guerra mediática que existe sobre nuestro país. Venir a la Isla es un reto”. Para el 2 de mayo está preparado el Encuentro Sindical Internacional por la Paz Mundial, que era antes el Encuentro de Solidaridad con Cuba, pero cambió nombre y concepción ante el difícil escenario internacional. Unas mil personas estarán participando también en esa importante cita. Primero de Mayo: Gran desfile de los trabajadores en Cuba Cuba amanece en las calles este Primero de Mayo. Los obreros toman plazas y avenidas del país, los barrios y la tribuna. Toda una nación celebrará la fiesta del proletariado internacional. En los carteles se alzarán conquistas y sueños. Bajo la consigna estarán las metas por cumplir, las deudas que saldar y los logros por construir. Campesinos, obreros, artistas, científicos, deportistas y estudiantes demostrarán su apoyo al sistema político y social de la Isla, y la convicción de victoria, fuerza que caracteriza a los trabajadores cubanos. Mientras millones marchan o ya han marchado en todo el mundo por reivindicaciones laborales y en defensa de sus derechos económicos y sociales, contra el desempleo y el empleo precario, exigiendo mejores condiciones y un empleo decente que les permita trabajar en dignidad, los cubanos desfilan hoy para dar otra contundente demostración de unidad y capacidad de lucha. Pocas horas después de la más reciente amenaza de Trump, los obreros de Cuba le respondemos desde las calles mostrándole que ni nos amedrenta ni nos divide; que estamos junto a nuestro presidente y al proceso de cambios que vive el país. “Basta ya de mentiras”, como publicó Díaz-Canel este martes en Twitter, le decimos a Donald Trump los trabajadores cubanos, y le advertimos que queremos vivir en paz, pero sin perder un ápice de dignidad ni soberanía. A pocos días de haber clausurado el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, los proletarios de la mayor de las Antillas se unen en la marcha, porque “hemos aprendido en la lucha que la victoria pertenece a quienes resisten y combaten; a los que miran de frente las dificultades y los peligros, a quienes no se amedrentan ante el enemigo, por poderoso que sea”, como dijera José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en aquel cónclave. Y agregó: Este “1ro. de mayo, nuestro heroico pueblo, encabezado por su clase obrera, a lo largo y ancho del país dará una nueva y contundente demostración de: Unidad, Compromiso y Victoria”. 0:34 - Las luchas que nos convocan Reclamaremos:

El cese del criminal y genocida bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba que ahora se recrudece con la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton. Reafirmaremos:

La decisión de estar siempre alertas y preparados para defender la Patria como el más grande honor y el deber supremo de cada cubano.

Nuestra solidaridad y respaldo a los pueblos de América Latina y el Caribe. 0:20 - Motivaciones especiales para el 1ero de Mayo de 2019 El contundente Sí de nuestro pueblo en el Referendo Constitucional, inequívoca confirmación de la decisión de cubanas y cubanos de preservar y perfeccionar el Socialismo.

Las sesiones finales del XXI Congreso de la CTC, del que derivaron importantes acuerdos dirigidos a enfrentar exitosamente las complejidades del escenario laboral y sindical actual.

El 60 aniversario del triunfo de la Revolución.

El 150 aniversario de la Constitución de Guáimaro.

El 60 aniversario de la creación de las Milicias Nacionales Revolucionarias.

