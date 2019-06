Unidad y coordinación contra la agresión de EEUU: así fue el XV Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado español (+Fotos) Tweet Powered by Web Agency Cubainformación.- La unidad y la coordinación de esfuerzos de las decenas de organizaciones del Movimiento de Solidaridad con Cuba: ese fue el mensaje y la conclusión principal del XV Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado español, celebrado este fin de semana, del 7 al 9 de junio de 2019, en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, con más de 200 delegadas y delegados. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube (HD) Todos los materiales: XV Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado español: Rivas-Vaciamadrid, 7 al 9 de junio de 2019 El viernes 7, Fernando González LLort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y Héroe de la República de Cuba, definió las propuestas de esta institución al Movimiento de Solidaridad; y Enrique Ubieta, director de la revista Cuba Socialista, desarrolló la ponencia "Revolución Cubana: presente, pasado y futuro". El sábado 8, se realizaron cinco talleres simultáneos: "Fidel: la ética revolucionaria", "Cuba solidaria: solidaridad internacionalista y antiimperialista. El Mundo solidario con Cuba", "Agresiones contra la Revolución cubana: bloqueo, soberanía territorial", "Revolución cubana y Estado socialista" y "Medios de comunicación". José Luis Rodríguez García, asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de Cuba y exministro de Economía y Planificación, realizó dos ponencias: "Economía: del Periodo especial a la nueva Constitución" y "Bloqueo a la economía cubana". Yailín Orta, diputada y directora del diario cubano Granma, habló de "Cambios en los medios de Comunicación en Cuba, retos y transformaciones", en una mesa junto al coordinador de Cubainformación José Manzaneda, que presentó el libro "Cuba: verdades y mentiras". El domingo 9, el politólogo Luis Suárez Salazar disertó sobre "El ALBA y la ofensiva imperialista en América Latina", y Claudia Camba, presidenta de Fundación argentina Un Mundo Mejor es Posible (FUMMEP) y coordinadora de la cooperación cubana en Argentina, sobre "El internacionalismo cubano bajo acecho". El evento tuvo varios momentos culturales: el viernes, el grupo musical Juanjo Anaya y Los Incrédulos, junto a Arita Mitteen, realizaron un concierto de homenaje al trovador Quintín Cabrera. Y el sábado, tocaron Orlis Pineda, Ismael de la Torre, Mala Praxis y Repercusión. Como en los últimos encuentros, se realizó la "Entrega del premio al medio más mentiroso contra Cuba", que en este año se otorgó al canal televisivo La Sexta. En el Plan de acción, las organizaciones se comprometieron, entre otros aspectos, a realizar una campaña unitaria contra el bloqueo y la Ley Helms-Burton, y a profundizar en la aplicación del Plan de Medios de Comunicación del Movimiento de Solidaridad, que se aprobó en el anterior XIV Encuentro, realizado en Bilbao. En este Plan, Cubainformación se considera herramienta estratégica frente a la guerra mediática. Despidió el evento el Embajador Gustavo Machín Gómez. Equipo de Cubainformación TV en Madrid: Ana Gil, Esther Jávega, Lázaro Oramas, José Manzaneda. Fotografías: Ela Rabasco (Ela R que R), Ana Gil, José Manzaneda. Comentarios