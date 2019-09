Tweet Powered by Web Agency Es la prensa líquida que convierte en “el Che Guevara hongkonés” a un líder anticomunista, y a “la rana Pepe”, un icono de la extrema derecha en EEUU, en el nuevo símbolo prodemocracia en Hong Kong. Pero la guerra comercial a gran escala de la Casa Blanca contra China, ¿verdad que no tiene nada que ver con todo esto? JW Player goes here Ver este mismo video en YouTube Presentación: Lázaro Oramas. Edición: Esther Jávega. Programa “Doble rasero”, en Cubainformación TV Hong Kong: donde la rana Pepe es demócrata y el Che Guevara anticomunista José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- Para la prensa occidental quienes se manifiestan en Hong Kong contra el gobierno chino son “activistas” (1). Quienes lo hicieron contra la reunión del G7, en Biarritz, “radicales” (2). En Hong Kong hay “protestas” (3), en Biarritz hubo “altercados” (4) o “disturbios” (5). La violencia extrema (6) y las banderas de EEUU y Reino Unido exhibidas (7) en las manifestaciones de Hong Kong son elementos cuidadosamente apartados por la prensa. Que insiste en el control informativo del gobierno chino (8), mientras justifica –por ejemplo- el cierre de más de 200 cuentas en Youtube de quienes defienden a Pekín (9). Es la prensa líquida que convierte en “el Che Guevara hongkonés” a un líder anticomunista (10), y a “la rana Pepe”, un icono de la extrema derecha en EEUU (11), en el nuevo símbolo prodemocracia (12). Pero la guerra comercial a gran escala de la Casa Blanca contra China, ¿verdad que no tiene nada que ver con todo esto (13)? Cuando leemos algo sobre literatura cubana, automáticamente, aparece la supuesta “censura” (14). Pero que Donald Trump apruebe nuevas prohibiciones para evitar acuerdos entre editoriales de EEUU y Cuba ni es censura… ni es noticia (15). Nils Melzer, Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, denunció que la BBC y Sky News decidieron no emitir una entrevista que le hicieron sobre el caso de Julian Assange (16). Y que ningún diario occidental ha querido publicar un artículo en el que denuncia la tortura a la que es sometido el periodista australiano (17) (18). Así es la “prensa plural e independiente” que tantas lecciones da… a Cuba. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU pidió a España la “libertad inmediata” de los presos políticos catalanes, por sufrir “prisión arbitraria” (19). Los grandes medios españoles, como una sola voz, rebajaban esta petición a una simple “opinión” de “un grupo de trabajo” de la ONU (20) (21) (22) (23) (24) (25). Pero cuando se trata de Venezuela, la cosa cambia: “Naciones Unidas confirma” –leemos- que allí sí hay “persecución” y “presos políticos” (26). Por eso, diarios españoles como “El País” aplauden que el Gobierno de EEUU desvíe “fondos de ayuda a Centroamérica para apoyar a la oposición venezolana”. Y así –nos dice- invertir en “buena gobernanza y derechos humanos” para “restaurar la democracia en Venezuela” (27). ¿Qué diría la prensa corporativa si en Cuba arrestaran a 70 monjas y clérigos católicos (28)? Pero como ha ocurrido en Washington, no leemos nada (29). Fue durante una sentada, en el Capitolio, contra los campos de concentración para inmigrantes instalados por el Gobierno de Donald Trump. Hace unos días fallecía Richard Driscoll, bombero de Nueva York que trabajó en el rescate durante el 11S (30). Con él ya son 200 los bomberos fallecidos por enfermedad, sumados a los 343 que murieron el día de los atentados. ¿Preparará una serie HBO o Netflix, como la de Chernobyl, para enseñarnos cómo los “liquidadores de las Torres Gemelas” fueron “engañados… por el capitalismo” (31)? 