Espacio "Contratuit", en Cubainformación TV. JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube (calidad HD) Espacio "Contratuit", en Cubainformación TV Silencio: no hablen de la ELAM La Escuela Latinoamericana de Medicina celebró en julio, en La Habana, su 20 aniversario. Allí, con becas del gobierno cubano, se han graduado 30 mil jóvenes de 104 países, cuyo compromiso es servir a sus comunidades de origen. "Mientras las potencias aumentan el gasto militar, un país asediado como Cuba ofrece al mundo formación médica gratuita", dijo en el acto el haitiano Patrick Delly. Allí estuvo también el actor Danny Glover, embajador de Buena Voluntad de UNICEF: "Esta pequeña isla –dijo-, bloqueada injustamente, es inmensa en solidaridad". Pero ni con todas las estrellas de Hollywood reunidas leeremos algo sobre la ELAM en la gran prensa internacional. Un trabajo de Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda, para Cubainformación TV. Edición: Ana Gil.

