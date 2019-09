Tweet Powered by Web Agency “Cuba es libre de comerciar con cualquier otro país”, argumenta la Casa Blanca. Claro. Pagando increíbles sobreprecios por sus importaciones desde países distantes. Sin acceso a medicamentos y tecnología con patente de EEUU. Espacio "Contratuit", en Cubainformación TV. JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube (calidad HD) Espacio "Contratuit", en Cubainformación TV Cuba: ¿libre de comerciar con el mundo? El gobierno de EEUU aprueba más y más medidas de bloqueo a Cuba. Nuevas restricciones de viajes, sanciones a navieras que transportan petróleo, aplicación completa de la Ley Helms-Burton… Pero los problemas de la Isla –leemos en la prensa- son por la “mala gestión económica del régimen”. “Cuba es libre de comerciar con cualquier otro país”, argumenta la Casa Blanca. Claro. Pagando increíbles sobreprecios por sus importaciones desde países distantes. Sin acceso a medicamentos y tecnología con patente –o que contenga siquiera un componente- de EEUU. Y con toda transferencia, préstamo o inversión bajo acecho de las sanciones. Así es el “libre comercio”: la piratería imperial… blanqueada por los medios. Un trabajo de Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda, para Cubainformación TV. Edición: Ana Gil. Visita las redes sociales de Cubainformación: https://www.facebook.com/cubainformacion

