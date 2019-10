Cubainformación se renueva con cuatro nuevos espacios Tweet Powered by Web Agency Cubainformación abre, el día uno de octubre, cuatro nuevos espacios que pretenden dar continuidad al trabajo de este medio alternativo, fundado en 2007 y cuyo objetivo sigue siendo el de ser “una brecha en el bloqueo mediático” contra Cuba: la serie de videos “El Asere Ilustrado”, la sección “Visitar Cuba con otros ojos”, la campaña de socias y socios de Cubainformación #yotambiensoycubainformacion, y el módulo de venta y distribución del libro “Cuba: verdades y mentiras”. 1. “El Asere Ilustrado”: décimas cubanas contra la manipulación “El Asere Ilustrado” es una serie de cortos ideados y protagonizados por el genial repentista y poeta Alexis Díaz-Pimienta, en los que el personaje cubano del mismo nombre, mediante el verso, responde, con cubanía y mucho humor, a las manipulaciones, mentiras y trapacerías de los grandes medios internacionales sobre su país, Cuba. 2. “Visitar Cuba con otros ojos” Esta sección ofrece consejos prácticos, propuestas, recomendaciones, respuestas a preguntas e información balanceada, para quienes viajan al maravilloso archipiélago cubano, como turistas o en otras condiciones. Les invitamos a visitar Cuba. Un país hospitalario y muy seguro. Para conocer sus valores humanos, su historia y su riqueza cultural. Para conversar, bailar y reír. También, ¿por qué no?, para aportar a su economía, tan castigada por un cruel e injusto bloqueo de quienes mandan en el mundo. Y para entender su compleja realidad, para lo que es necesario dejar a un lado las idealizaciones, claro está, pero, sobre todo, los clichés mediáticos. Para que Vd. pueda visitar Cuba… con otros ojos. 3. Campaña de soci@as de Cubainformación #yotambiensoycubainformacion Las leyes del bloqueo de EEUU a Cuba han paralizado, durante meses, el lanzamiento de esta campaña, que cuenta con una veintena de cápsulas audiovisuales y que ahora es posible llevar a cabo gracias a la colaboración de una entidad solidaria. Pero el Imperio no podrá detener ni censurar la Solidaridad. Cubainformación necesita de apoyo económico para su trabajo y te pide hacerte socia, hacerte socio de nuestro medio. Porque los Logros de Cuba son Logros para la Humanidad. Y la Humanidad necesita a Cuba. Sin Bloqueo Económico… Ni Mediático. 4. Venta y distribución on line del libro “Cuba: verdades y mentiras” Ya es posible, mediante un módulo creado, adquirir o distribuir el libro “Cuba: verdades y mentiras. Argumentario urgente frente a la desinformación diaria”. Con prólogo del periodista Pascual Serrano y viñetas del dibujante Tasio, el libro nace del trabajo periodístico de Cubainformación y trata de aportar, explicaciones y datos, sencillos y directos, para responder a 25 tópicos mediáticos sobre la Isla, como ¿se violan los derechos humanos?, ¿existe “homofobia institucional”? o ¿hay una emigración masiva del país?