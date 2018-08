`Con la Administración Trump ha regresado en estado puro el hard power contra Cuba y Venezuela´

Tweet Powered by Web Agency Luis Suárez Salazar, politólogo, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana, habla en Madrid con Cubainformación TV, tras participar en un acto de la campaña "¡Ya es hora! Rompamos el bloqueo contra Cuba". JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube Luis Suárez es uno de los analistas de referencia de la Cuba de hoy. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de la Habana, miembro de la Editorial de Lenguas Extranjeras José Martí, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, profesor auxiliar adjunto de la Facultad de Filosofía-Historia en la Universidad de La Habana, fue también director del Centro de Estudios de América y de la revista Cuadernos de nuestra América. Grabación en Madrid: Luisa Cuevas Raposo y José Luis García de Mingo. Realización y edición: Ana Gil. Comentarios