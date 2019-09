`Como corresponsal en Siria y Venezuela he sido testigo de hechos muy similares´

Tweet Powered by Web Agency `El escenario de guerra está cruzando el océano´, confiesa a Cubainformación TV, desde La Habana, Miguel Fernández Martínez, periodista cubano y corresponsal de guerra en Siria para Prensa Latina durante años, al referirse al intento de asfixia y ocupación de Venezuela. JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube (calidad HD) Fernández, que durante años fue el único corresponsal de un país occidental en Siria, pasó más tarde a Venezuela, donde -le decían en broma- viviría "unas vacaciones". Sin embargo, nada más llegar a Caracas se desencadenó la violencia de las llamadas guarimbas de la oposición, que no ha cesado en su apuesta por entregar el país a la élite de EEUU. Hoy es el corresponsal acreditado de la agencia rusa Sputnik en La Habana, de la que nos habla. En una profunda entrevista nos relata pasajes de su vivencia en la guerra de Siria, las atrocidades de los supuestos "rebeldes" apadrinados por EEUU y la Unión Europea, y reflexiona sobre las mentiras y el papel de los medios de comunicación en la justificación de las guerras y las intervenciones. Equipo de grabación y fotografías en La Habana: José Manzaneda, Miguel Ángel Díaz Catalá, Patricia Moncada. Apoyo logístico: ICAP. Edición: Endika Alonso. Visita las redes sociales de Cubainformación: https://www.facebook.com/cubainformacion

