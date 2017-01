`Para Berta Cáceres, Cuba era el lugar donde podía dormir tranquila´

Tweet Powered by Web Agency Nos acercamos al Espacio Feminista “Berta Cáceres”, ubicado en La Habana, en los locales del Grupo Galfisa del Instituto de Filosofía de Cuba, para conversar con su coordinadora, la investigadora Paula Companioni. JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube Este espacio, cuyo nombre rinde homenaje a la líder indígena lenca y luchadora feminista y ecologista hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, abrió sus puertas en mayo, dos meses después del crimen. Berta Cáceres tenía una estrecha relación de solidaridad y trabajo político con Cuba, cuya Revolución defendía con pasión. Paula Companioni recuerda que, para Berta Cáceres, amenazada y perseguida en su país, Cuba era el lugar "donde podía dormir tranquila", un lugar no solo de construcción de solidaridad, sino también de un proyecto de vida diferente. Paula Companioni indica los logros legales, cuantitativos y cualitativos de Cuba en materia de derechos de las mujeres, como la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos y al aborto. Pero –remarca- “no es suficiente”, porque las estructuras del patriarcado son muy fuertes, incluida la violencia de género. En lo simbólico, Cuba no es excepción en ser lugar de reproducción de modelos de “sujeto de éxito”: “un varón heterosexual, blanco”, de acceso a ciertos bienes y ubicado en un determinado lugar geográfico. En cuanto a la FMC (la Federación de Mujeres Cubanas), organización a la que pertenece, nos dice que “es un sueño el hecho de que estemos unidas millones de cubanas a nivel nacional” en una sola entidad. “Pero le falta movimiento”, añade. Debe “dejar de ser tan institucional” para trabajar más con la base, con las mujeres mismas en las comunidades. “El feminismo –sentencia Paula- sirve para construir una vida digna no solo para las mujeres, sino también para los hombres”. Y explica la agenda de trabajo del Espacio, en la cual lo primero es “un curso de formación en feminismo”, ya que, en ocasiones, el decir “soy feminista” levanta ampollas, al no ser entendido correctamente el término. Nota: esta entrevista fue realizada en el mes de noviembre, antes del fallecimiento del Comandante Fidel Castro. Equipo de producción de Cubainformación TV (video y fotografías): Patricia Moncada, Karoly Emerson, Emerio Rodríguez, José Manzaneda. Colaboración especial: ICAP.

