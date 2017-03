Jóvenes se movilizan a favor de la equidad social

Tweet Powered by Web Agency Lirians Gordillo Piña - Red Semlac.- La Articulación Juvenil por la equidad agrupa a jóvenes de 11 provincias del país. Foto cortesía OAR La Articulación Juvenil por la equidad agrupa a jóvenes de 11 provincias del país. Foto cortesía OAR Aurelí, Pedro Luis, Arcelio y Yuri viven en diferentes provincias cubanas, sus historias son diversas pero confluyen en la Articulación Juvenil por la equidad social, iniciativa que apuesta por la transformación desde las nuevas generaciones. El II Encuentro nacional de la Articulación Juvenil, celebrado del 17 al 19 de febrero pasado en Matanzas, fue el espacio de encuentro de más de 50 jóvenes integrantes de esta iniciativa que incluye a más de una veintena de proyectos, colectivos y personas de 11 provincias del país. Las sesiones de trabajo incluyeron temas como la equidad social, cultura jurídica y la violencia de género en los medios de comunicación. La Articulación Juvenil es fruto de la iniciativa del Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), una organización no gubernamental reconocida en la isla por su labor a favor de la equidad social y en la prevención de la violencia por motivos de género. “Queremos apoyar a jóvenes que hacen un trabajo diario a favor del país. Reconocerles su responsabilidad social y cuánto pueden lograr las iniciativas que apuesten por la equidad en una Cuba revolucionaria, auténtica y soñada desde una juventud que participa”, declara Yasmany Díaz, especialista de OAR. En 2016 comenzó a funcionar la Articulación como “un espacio de trabajo común, de socialización y activismo, que reconoce y articula iniciativas con y para jóvenes”. Desde entonces se han sucedido encuentros, talleres y actividades comunitarias con el fin de apoyar la “transformación de la realidad social cubana, potenciando la participación, el liderazgo y el empoderamiento, a favor de la equidad social”. Los temas socializados en espacios de superación buscan potenciar la participación, el liderazgo y el empoderamiento juvenil. Una diversidad de integrantes distingue a la Articulación, que une a estudiantes, trabajadores estatales, cuentapropistas, artistas, profesorado universitario, jóvenes profesionales de la comunicación, proyectos que vinculan el ámbito religioso y secular, activistas y promotores de salud sexual, deportistas, entre otros. “Nos dimos cuenta de que no podemos trabajar estos temas solo desde espacios y proyectos independientes. Por eso nos propusimos articular iniciativas, organizaciones, instituciones, redes, personas naturales que tienen ganas de hacer a favor de su país”, opina el especialista de OAR. El compromiso con el territorio, el grupo y la comunidad emergen entre las motivaciones de jóvenes que integran la Articulación Juvenil. Pedro Luis Sánchez Sagué y Arcelio Espinosa Ochoa son promotores de salud sexual y contra la homofobia en la provincia de Granma y Las Tunas, respectivamente. “Cuando la vida de tantas personas se ha visto tronchada por la discriminación, debes hacer algo. Irme a otro lugar no resuelve el problema. Estando aquí aporto a pequeñas acciones que pueden lograr grandes cambios”, opina Sánchez Sagué. Por su parte, Yuris Enriques Delgado es una muchacha transgénero a punto de graduarse de licenciatura en informática en la Universidad de Camagüey. Ella busca en la Articulación Juvenil experiencias que puedan ayudar a la población trans de su territorio. “En la Articulación encuentro conocimientos que son de mucha utilidad para las personas de mi comunidad”, afirma la joven trans. Comentarios