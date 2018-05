Violencia machista, apuntes para la comunicación

Tweet Powered by Web Agency Lirians Gordillo Piña - Red Semlac.- Profesionales y especialistas de la comunicación en Cuba coinciden en la necesidad de capacitar y superar estereotipos de género para avanzar en el tratamiento de la violencia machista en los medios e instituciones. "Cuando medios, mensajes y productos comunicativos legitiman mitos y falsas creencias, perdemos la oportunidad de poder identificar adecuadamente este problema social y acentuamos los pilares que lo perpetúan, individual y socialmente", dijo la periodista Sara Más durante el primer taller Comunicación, género y equidad. El encuentro, celebrado del 25 al 29 de abril, reunió a profesionales del periodismo y la comunicación de varias provincias del país en Ciego de Ávila, a 424 kilómetros de La Habana. Tener claridad en los conceptos, investigar y acudir a fuentes especializadas, diversificar las fuentes, no revictimizar en el uso del testimonio y apostar por un tratamiento sistemático y no coyuntural fueron algunas de las sugerencias compartidas durante las sesiones. "Nuestra intención es que ustedes puedan compartir estos aprendizajes en cada uno de sus espacios y medios de comunicación. Queremos que haya una conciencia de la necesidad de visibilizar esta problemática en la prensa nacional, sin saturar a los públicos", expresó a los participantes Gabriel Coderch Díaz, director del Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR). El centro ecuménico y promotor de la campaña "Eres más" fue una de las organizaciones que convocaron a este primer Taller junto a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y Oxfam en Cuba. Desde hace varios años, el escenario mediático constituye un espacio de disputa por parte de organizaciones, especialistas y activistas que trabajan para desnaturalizar la violencia machista en la isla del Caribe. Representantes de OAR, la FMC y el Cenesex compartieron su interés en colaborar con periodistas y comunicadores para un mejor tratamiento mediático de la violencia machista. Mayra Díaz García, funcionaria de la esfera ideológica del Comité nacional de la FMC, reconoce en los medios de comunicación un apoyo fundamental para visibilizar, debatir y orientar a las víctimas. "Hoy se visibiliza más el tema, pero no siempre está el acompañamiento que necesitan las personas. Hay mucho que podemos hacer desde la comunicación y tenemos que seguir trabajando", convocó Díaz García. En ese sentido, la periodista Sara Más recalcó que es necesario ofrecer información sobre lugares y servicios especializados donde las personas pueden recibir orientación y asistencia, además de contribuir positivamente a cambiar imaginarios sobre los mitos de la violencia machista. Visibilizar y desarrollar una estrategia que perdure en el tiempo también requiere, según profesionales de los medios, la puesta en práctica de políticas de comunicación que faciliten la inserción de la violencia machista en las agendas de los medios cubanos. Comentarios