Tres décadas de primera cirugía a persona transexual

Mavis Susel, primera mujer transexual operada en Cuba hace 30 años, recuerda ese momento junto a amistades y parte del equipo que la atendió y realizó aquella intervención quirúrgica. Mavis Susel Mauri, la primera persona en Cuba que accedió a una cirugía de adecuación genital como mujer transexual, cuando aún ese proceder quirúrgico no estaba establecido en el país, celebró este 22 de mayo ese suceso de su vida, junto a especialistas que lo hicieron posible y amistades. El hecho, ocurrido hace 30 años, fue recordado en el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución que este año arriba igualmente a sus tres décadas de existencia y ha mantenido un trabajo sistemático en favor de la integración social de las personas transexuales. Asumir aquella intervención, en 1988, era algo que "parecía imposible", al decir de la doctora Leonor Carballo Velázquez, integrante del equipo médico que realizó aquel proceder quirúrgico. Carballo Velázquez recordó, particularmente, al profesor Julio César Morales Concepción, ya fallecido, quien coordinó y encabezó aquella osada intervención. "Él se adelantó a su tiempo", afirmó. Refirió que aquellos fueron momentos difíciles, porque muchas personas no los entendían, por suerte hay otras que ven el futuro y por ello fue posible este tipo de intervención, agregó. En la actualidad, la atención a personas transexuales transcurre con un protocolo establecido y varias se han beneficiado con este tipo de intervenciones, que se siguen practicando. Al encuentro asistieron un grupo de profesionales que por aquellos años iniciaron la atención y tratamiento a las personas transexuales en Cuba, junto a integrantes de la red Una Gran familia, que reúne a familiares y activistas en favor de los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales). Otras personas trans hicieron llegar también su felicitación y agradecimiento a Mavis. "Eres un ejemplo a seguir para nosotras", le aseguró Tropicana Caño Núñez, vicecoordinadora de la Red Transcuba, parejas y familias. La cantante cubana Beatriz Márquez se sumó a la celebración y junto a ella Mavis interpretó varias piezas del repertorio de la reconocida artista. En el encuentro participó, además, la cineasta Marilyn Solaya, amiga de Mavis y directora de dos obras audiovisuales inspiradas en su vida: el documental En el cuerpo equivocado (2010) y el largometraje de ficción Vestido de novia (2014). Con una mezcla de realidad y ficción, el documental de Solaya fue el primer documento público que recreó la vida de esta primera transexual operada y sacó a debate público sus experiencias. El audiovisual recupera momentos de la infancia, adolescencia y juventud de la protagonista, abunda en las angustias vividas por Mavis Susel desde pequeña, los obstáculos, incomprensiones y desmanes que debió sortear en la sociedad y el apoyo que encontró en su madre, instituciones de salud y especialistas que, finalmente, atendieron sus demandas, la llevaron al quirófano y le permitieron completar la vida que siempre quiso tener: la de una mujer. La obra mostró también las contradicciones de vivir atrapada en una construcción de género tradicional y los empeños de realización personal de la protagonista por tener una vida propia, más allá del papel doméstico y tradicional. Junto a especialistas, personal del Cenesex, amistades, familiares y activistas por los derechos sexuales, asistieron también otros profesionales y especialistas de la salud y el trabajo con las personas transexuales: los doctores Manuel Lemur Oliva, Ofelia Bravo Fernández y Ramiro Fraga, así como la licenciada Roselia Rivera Piedra. El grupo de médicos cubanos que realizó esa intervención de reasignación sexual, hace 30 años, marcó un hito con su proceder exitoso, pero en aquel estas operaciones fueron prohibidas por las autoridades de salud, ante varias resistencias y reacciones adversas. Las cirugías para personas transexuales se retomaron en 2007, casi dos décadas después y, en 2008, por resolución ministerial, se legitimaron las funciones de la Comisión para el diagnóstico y atención a personas transexuales, además de crearse un centro de salud especializado para ello.