Educar para la igualdad

Venezuela: Trudeau tras Trump vs. Maduro Noel Manzanares Blanco – Cubainformación.- En Marzo de 2017, escribí que más allá de la retórica lo cierto es que entre los primeros jefes de Estado recibidos por el Donald J. se encuentra Justin Trudeau, Primer Ministro canadiense; amén de hacer constar que la reunión que sostuvieron fue “con mucho éxito” donde Trump comentó sobre la necesidad de “retocar” el comercio con su vecino del Norte y que “Canadá no se lleva empleos de Estados Unidos. Estados Unidos no se lleva empleos de Canadá. Lo que hacemos juntos es crear empleos. Lo que ha dicho hoy es reiterar eso” —según el embajador de Ottawa en EEUU (1). Noel Manzanares Blanco | Viernes, 1 Junio 2018