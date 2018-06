`Con la Revolución cubana murió el racismo estructural, pero queda en el imaginario social´: Rosa Campoalegre

Tweet Powered by Web Agency Cubainformación - Realización y edición: Ana Gil.- “Feminismos negros en clave descolonial. Enfoques, tensiones y futuros desde Cuba” es el título de las conferencias que ha estado impartiendo en Barcelona y Bilbao Rosa Campoalegre Septien, investigadora del CIPS, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana y quien es coordinadora, además, del grupo de trabajo “CLACSO Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas”. Conversamos en el estudio de Cubainformación TV. JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube Feminismo y racialidad: ¿hay un “feminismo negro” en Cuba?, preguntamos a la profesora. También la interpelamos sobre el concepto de “afrodescendencia”, muy asumido por los movimientos antirracistas en EEUU o Colombia, pero en Cuba sumamente polémico, y criticado por quienes consideran que es un elemento desarticulador de la identidad cubana unitaria. Campoalegre considera que "es buena la polémica" y que sea "tema de debate". Pero rechaza que sea factor de división, sino, al contrario, de unidad y de lucha antirracista. Le preguntamos por los espacios que quedan aún de racismo en Cuba, a pesar de los avances y la política institucional. "No basta una Revolución para acabar completamente con el racismo", que habita en el "imaginario social" y en ciertas "discriminaciones que este genera", nos explica. Nos habla, por ejemplo, de las diferentes capacidades que tienen los distintos grupos sociales en "aprovechar las ventajas y oportunidades de acceso que les brinda el socialismo". Y también de ciertas actitudes racistas en algunos sectores emergentes de la economía, especialmente el sector privado.

Sobre el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana, en el que trabaja, y en el que se realizan numerosos estudios sobre la realidad de Cuba para la aplicación después de políticas públicas, nos dice que pone el "termometro a la sociedad cubana para transformarla" hacia una mayor igualdad.

Considera que, en el marco del perfeccionamiento del socialismo en Cuba, "el tema de la igualdad debe afrontarse desde la diversidad", porque "la lucha por el socialismo es también la lucha por las diversidades". "El socialismo cubano no debe abandonar sus principios a la vez que debe actualizarse". Y recuerda que "hay un debate sobre el tema racial en la Asamblea Nacional" de Cuba, y que fue uno de los temas importantes en el pasado Congreso del Partido Comunista de Cuba. Rosa Campoalegre nos da un dato interesante: el 9,3 % de la población cubana actual es considerada "negra", pero el 30 % tiene una ancestra africana. Comentarios