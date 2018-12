Activistas comparten experiencias de la lucha y vida trans

Tweet Powered by Web Agency Lirians Gordillo Piña - Red Semlac.- Durante el encuentro de activistas, Carla Antonelli recomendó tener siempre memoria histórica y dedicó especial homenaje a Mabi Susel, la primera mujer transexual que tuvo acceso a la cirugía genital en Cuba. Activistas y personas trans en Cuba reclaman ser reconocidas como seres humanos plenos y disfrutar de su identidad y experiencias trans. "Todo lo que queremos es que nos acepten y reconozcan tal cual somos. Es muy difícil sobrevivir al estigma y la discriminación que muchas veces comienza en la casa, luego sigue en la escuela y permanece en la sociedad", opina Tropikana Caño Núñez, vicecoordinadora de la red nacional Trans Cuba. Caño Nuñez expuso las experiencias de TransCuba en el acompañamiento a personas trans y sus familias durante un encuentro entre activistas y la diputada trans española Carla Antonelli, realizado el pasado 28 de noviembre en La Habana. Antonelli, invitada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), protagonizó conferencias e intercambios sobre políticas y activismo LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queers). La artista, activista y política española es diputada por el Partido Socialista Obrero Español a la Asamblea de Madrid. Actualmente ocupa la función de Portavoz Adjunta de la Comisión de Cultura y Turismo, además de ser responsable de familias, menores y temas LGTBI en la Comisión de Políticas Sociales y Familia. En la isla del Caribe también es conocida por su blog Diario Digital Transexual. Durante el encuentro con activistas de las diversas redes que acoge el Cenesex, Antonelli alentó a no dejar pasar la oportunidad que representa la reforma constitucional en curso y trabajar en red para avanzar en derechos. "Tenemos que luchar por nuestros derechos y debemos estar en todos los espacios de esta sociedad. Nadie dijo que fuera fácil y quedan muchos caminos por andar. Pero con la reforma constitucional tienen una gran oportunidad, no se trata de que la situación cambie de la noche a la mañana, pero no lo duden, se van a sentar las bases" dijo Antonelli, emocionada. La activista española cree imprescindible ganar en autoestima y sentimiento de orgullo personal y colectivo; además de empoderarse, opina que es vital saberse y sentirse acompañadas para hacer realidad los proyectos de futuro. Pero Carla Antonelli también sabe de las resistencias que se encuentran en el camino y las fuerzas reaccionarias a todo cambio y ampliación de derechos, por eso llamó a la unidad reconociendo la diversidad. "Tenemos que hacer un frente común, estar unidas y unidos. Porque aquí ha sido el propio gobierno el que ha planteado la cabida del matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans. Pero no lo olvidéis, hay personas que quieren arrebatarnos los derechos, hay personas a quienes no les interesa que esto salga", alertó. Liam Durán también apuesta por aprovechar el momento actual, construir referentes positivos y evitar la revictimización en las personas trans, aunque el contexto sea adverso. "Soy trans y feliz. Vivo una masculinidad que disfruto y la manifiesto a mi manera. Por eso yo invito a que compartamos el disfrute de decir ¡soy felizmente trans!", dijo Durán, coordinador de la Red de personas trans masculinas Alma Azul. Alma Azul es el colectivo más joven de las redes que acoge el Cenesex y busca generar espacios para compartir vivencias y acompañarse en los complejos procesos de aceptación familiar, laboral y comunitaria. "Huir de la revictimización y sobreponerse al estigma y la discriminación es un duro camino, pero posible. Son fundamentales la unión, la positividad, mejorar nuestra calidad de vida, estimarnos más y construir proyectos personales", recalcó Durán en el encuentro. Avanzar como colectivo LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers) fue una constante durante la reunión de activistas. Reconocer las diversidades y apoyarse mutuamente son estrategias que poco a poco se concretan para avanzar en una lucha que es también para las generaciones de mañana. "Sigan haciendo redes en una gran tela de araña, porque los de la ideología del odio se van a unir. Nosotras y nosotros tenemos que demostrar fuerzas para hacer una Cuba donde quepamos todas y todos; donde las diferencias nos enriquezcan. Para que cuando vuelva yo a esta isla os encuentre casados si os apetece y donde las personas trans tengan los documentos que nos facilitan la vida y os pueda ver estudiando en las universidades, siendo hombres y mujeres de provecho, porque todas y todos tenemos este derecho", alentó Antonelli. Comentarios