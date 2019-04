Abriendo espacios al empoderamiento

Tweet Powered by Web Agency Lisandra Chaveco Valdés - Revista Mujeres.- Los avances y desafíos de las mujeres cubanas en cargos de dirección fue el tema a debate en el III Encuentro de Mujeres Directivas del ministerio de la Industria Sideromecánica (SIME), celebrado este 18 de abril, en el capitalino Hotel Iberostar Grand Packard. Organizado por la Casa Consultora DISAIC, perteneciente al Grupo Empresarial de SIME y con el apoyo de la Federación de Mujeres Cubanas, la cita se celebra anualmente desde el año 2017 con el objetivo de visibilizar el papel transformador de las mujeres en la sociedad y evaluar las relaciones de género al interior de la institución. De acuerdo con Isabel García Díaz, Directora de la Consultora DISAIC, se trata de un espacio necesario para socializar las experiencias de mujeres directivas de esta rama de la industria, conocer sus necesidades, sus problemas y entre todas construir alternativas para el cambio. Para la lideresa, el pleno desarrollo femenino es un camino que no está exento de retos. La conciliación entre el espacio público y el privado aún es una tarea pendiente y para alcanzar la meta es necesario sensibilizar y sumar no solo a las mujeres sino también a los hombres. Por su parte, la Dra. Mayda Álvarez, invitada especial al evento reconoció la importancia del cambio subjetivo para lograr la igualdad sustantiva imprescindible para el pleno desarrollo femenino, independientemente de la voluntad política existente en el país en pos del adelanto de la mujer. Para la experta, esta realidad plantea no pocos desafíos a resolver, como la sobrecarga doméstica y las labores de cuidado, esta última cada vez en aumento debido al creciente envejecimiento de la población y la cual recae sobre todo en hombros femeninos, sin reconocimiento social. Además, destacó la necesidad de la corresponsabilidad materna y paterna en la educación y cuidado de los hijos e hijas, y de intencionar acciones para promover una educación no sexista en hogares, comunidades y centros escolares. Como parte también del programa del encuentro se proyectó el documental “Estoy viva…lo voy a contar” del Proyecto Palomas y Casa Productora para el Activismo Social, con de guión y dirección de Lizette Vila e Ingrid León. El audiovisual está estructurado por testimonios de 14 mujeres que desde un enfoque resilente cuentan historias personales de sobreviviencia a diferentes expresiones de violencia. Durante 45 minutos, las protagonistas revelan historias reales de violencia sexual, económica, acoso laboral, violencia estructural, maltrato psicológico y físico. “El documental también subraya la idea de que la violencia no es un tema privado, es un tema de sociedad del cual es necesario hablar. Tenemos que intervenir pero tenemos que prevenirlo también”, aseguró Lizette Vila, realizadora, coordinadora de Palomas y activista por la no violencia de género. El evento contó con la participación además de Anierka Fernández del Monte, integrante del Secretariado Nacional de la FMC, directivas de los ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y de la Industria Sideromecánica, de la Universidad Pedagógica Enrique José Varona y otras instituciones y sectores de la economía. Comentarios