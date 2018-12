Fidel y el programa político de la Revolución 60 años después

Tweet Powered by Web Agency teleSUR.- El joven abogado Fidel Castro Ruz asumió su autodefensa después de ser apresado por el régimen de Fulgencio Batista por el asalto al cuartel de Moncada. Su alegato se convirtió en el que sería el programa político de la Revolución Cubana y fue asumido por el movimiento 26 de julio. Se conmemoran estos hechos a 60 años de la Revolución. Santiago de Cuba: sede del acto central por los 60 años del Triunfo de la Revolución Cubana CMKW Radio Mambí Santiago de Cuba, 30 de dic.- Hoy por hoy, el Cementerio Santa Ifigenia de la ciudad de Santiago de Cuba impresiona, NO solo por su historia, sino también por su extraordinaria belleza. Es en este lugar de la segunda capital del país, donde se realizará el próximo primero de enero, el acto central nacional por los 60 años del Triunfo de la Revolución Cubana. Acontecimiento que por primera vez, se desarrollará fuera de los predios del Ayuntamiento de la añeja Villa, lugar desde donde nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz proclamó la victoria. Mil razones hay para que en esta ciudad, tesorera de la más rica historia patrimonial del país, se haya cambiado la sede de tan memorable acto, que por primera vez celebrará un aniversario cerrado de la trascendental efeméride, sin su principal hombre: Fidel. Es el Cementerio Santa Ifigenia un lugar de historia. Ahora en esa necrópolis se encuentran las cenizas del invicto líder del pueblo cubano y que celosamente custodiamos los santiagueros. Allí se ha sabido disponer muy bien de cada espacio para que el visitante cuando llegue a este camposanto, pueda repasar la historia de luchas iniciada por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de Octubre de mil 868 en el Ingenio Demajagua, en Bayamo, provincia Granma, y que concluyó con la entrada del líder cubano Fidel Castro Ruz a la ciudad de Santiago de Cuba el 1 de enero de 1959, para proclamar el triunfo de la Revolución Cubana. Esta posibilidad que tiene excepcionalmente el Cementerio de esta urbe, se debe a la casualidad de haberse inaugurado en abril de 1868 en las próximidades de los mayores enclaves mambises. Por ello quien conoce la Historia de Cuba, sabrá que al rendirle honores a los Padres fundacionales de la nación cubana, está recorriendo 148 años de hechos que hacen indestructible la nacionalidad de este Archipiélago. Una de las joyas del Santa Ifigenia, es el Panteón al Padre de la Patria Carlos Manuel de Céspedes. El 10 de Octubre de 2017, en el acto político y ceremonia militar de inhumación de los restos de Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales, Eusebio Leal Spengler, Historiador de la ciudad de La Habana expresó en su discurso: El 25 de marzo aquí, en un día tormentoso del año 1879, cuando apenas se escuchaban los ecos de la Protesta de Baraguá, algunos patriotas, incluyendo dos exesclavos suyos y alguien que había marcado el sitio de la fosa común, abrieron el lugar y encontraron los restos inconfundibles. Uno de ellos exclamó, al ver el cráneo levantado: “¡Es él!” Llevado a un nicho anónimo, fue conservado hasta el día en que Cuba podía rendirle el tributo, y el tributo fue ofrecido por don Emilio Bacardí Moreau y por su esposa doña Elvira Cape, que tanto hicieron por Santiago de Cuba, al convocar una cuestación pública para levantar el monumento que hoy, exaltado, ha sido colocado en este sitio. Esto ocurrió en el año 1910. Otro de los monumentos que recibe cada día el homenaje del pueblo así como de los visitantes nacionales y extranjeros es el de Mariana Grajales Cuello, la Madre de la Patria. Allí está ella, luego de la exhumación para su enterramiento en este espacio privilegiado del principal corredor patrimonial del Cementerio Santa Ifigenia, al lado de Céspedes, el iniciador de las luchas por la Independencia de Cuba y muy cerca de José Martí, quien la visitó por vez primera en 1892 y quedó cautivado por el carácter, la bondad, el brillo refulgente de los ojos de esta santiaguera que no dudó en mandar a todos sus hijos a la manigua a luchar por la Patria. Mariana Grajales fallece en Kingston, Jamaica, el 27 de noviembre de 1893 cuando tenía 78 años. En 1923 se promoverá el regreso de sus restos a Cuba, cuando en sesión celebrada el 15 de marzo de 1923, un santiaguero, José Palomino Aciego, entonces Vicepresidente del Ayuntamiento de Santiago de Cuba, presentó una moción a la Cámara Municipal proponiendo el traslado de los restos de la madre de los Maceo a su ciudad natal. Al anochecer del día 23 de marzo llega a esta urbe la urna que fue transportada al Ayuntamiento, donde fue velada hasta la tarde del día 24 en que fue conducida al cementerio Santa Ifigenia y depositada en la bóveda que se había construido temporalmente, presenciando el pueblo santiaguero el homenaje de dolor más grandioso que se haya tributado a patriota alguno en esta ciudad. Y desde el 4 de diciembre de 2016, una inmensa piedra traída de la Sierra Maestra atesora las cenizas del hombre que materializó los sueños de los caídos en las diferentes etapas de la lucha por la Independencia de Cuba: Fidel Castro Ruz. Él dijo y afirmó categóricamente en su alegato, dicho cerca de aquí, en el hospital convertido en sala de tribunal, que José Martí era el autor intelectual del asalto. Por eso allí, tras de él, en impresionante retablo, están los compañeros que se atrevieron a abrir la enorme brecha en aquel muro de una sociedad, al parecer, impenetrable. Fue su talento, su voluntad de renunciar, como Céspedes, a todos los bienes temporales. (discurso de Eusebio Leal Spengler el 10 de Octubre de 2017) Y ahora detengámonos un momento en la tumba del iniciador y veamos allí la escultura hermosa de Cuba que en su bella figura levanta un laurel para extenderlo al pie de su retrato Padre, un día te trajeron a Santiago con ropas raídas, ensangrentado y desecho; eras joven, pero habías envejecido en el dolor, en el sufrimiento, en la ingratitud, pero jamás te abandonó la esperanza. Tú rechazaste una vez, con palabras gentiles, a las mujeres cubanas la ofrenda de la espada que hoy se ha colocado al lado de tu urna, pero dijiste a ellas que no querías legar a tus hijos ningún bien material, sino tus ideas, tu voluntad y que ella, la espada, sería una posesión futura de la nación libre. Esto se ha cumplido. Cuando te trajeron desecho, tus zapatos estaban cosidos con alambre. Nada podía identificar lo que latía en aquel cuerpo con los ojos grandes y abiertos como los del Che. (discurso de Eusebio Leal Spengler el 10 de Octubre de 2017) La impresionante historia que cuenta el Cementerio Santa Ifigenia en sus 150 años de creado va mucho más allá. Ahí también están figuras como Tomás Estrada Palma, patriota mambí y primer Presidente de la República de Cuba en la etapa neocolonial. De su historial trascienden episodios desafortunados como que permitió la segunda intervención de Estados Unidos a Cuba y la presencia norteamericana en la Base Naval de Guantánamo. Patriotas como Emilio Bacardí, primer alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba, los combatientes internacionalistas caídos en cumplimiento de la misión, los Mártires y Héroes de la gesta del Moncada reposan en el Cementerio Santa Ifigenia para darle relevancia a nuestro camposanto. Un momento que santiagueros, santiagueras y visitantes esperan es el cambio de guardia de honor a los padres fundacionales, inaugurada el 10 de Octubre de 2017, es realizada cada media hora por soldados del Servicio Militar General que se entrenan convenientemente, para hacer de este momento todo un acontecimiento por su belleza y sincronismo que casi llega a la perfección.. Es en este lugar, en el corredor patrimonial del Cementerio Santa Ifigenia, de la ciudad de Santiago de Cuba, donde se realizará el venidero 1 de enero, el Acto Central Nacional por el aniversario 60 del Triunfo de la Revolución Cubana. Por: Agustina Bell Bell. Comentarios