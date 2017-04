Oposición celebra 13 años de la misión de salud cubano-venezolana destruyendo consultorios

Tweet Powered by Web Agency teleSUR.- Ciudadanos y médicos denunciaron que los simpatizantes de la oposición destrozan todo a su paso, como los consultorios del proyecto barrio Adentro localizados en Caracas. Hace 13 años se creó Barrio Adentro para democratizar acceso a servicios de salud Caracas , 16 Abr. AVN.- El 16 de abril de 2003, tal día como este domingo hace 13 años, se creó la Misión Barrio Adentro para democratizar el acceso a los servicios de salud y llevar justicia social a todos los sectores del país, especialmente a aquellas comunidades desasistidas durante años de la Cuarta República. La misión tiene su origen en la vaguada registrada en el estado Vargas en 1999, cuando se implementó un plan de contingencia sanitaria con apoyo de médicos cubanos que sería tomado luego como referencia para el impulso de uno de los programas sociales más importantes de la Revolución Bolivariana. Después de su lanzamiento en 2003, esta iniciativa se amplió en cuatro fases que tienen como objetivo abarcar las diferentes áreas de salud del país y complementarse para atender la demanda que reciben los hospitales, en sus distintos niveles. Entre esas etapas se encuentra Barrio Adentro, que ofrece atención primaria y preventiva a través de los módulos, consultorios y clínicas populares que se encuentran en las comunidades con poco acceso al sistema convencional. Barrio Adentro II se enfoca en servicios integrales de salud mediante los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), las Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y los Centros de Alta Tecnología (CAT). Barrio Adentro III tiene como propósito el desarrollo de programas para atender la demanda de atención por concepto de enfermedades crónicas y contempla la inversión para financiar intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos a estas dolencias. Barrio Adentro IV se enfoca en la construcción de centros asistenciales especializados. Esta fase entró en funcionamiento en 2006 con la inauguración del Hospital Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa, construido para cubrir la gran demanda de pacientes entre 0 y 18 años de edad con malformaciones cardíacas. Después de 13 años, la Misión Barrio Adentro mantiene su proceso de expansión con la creación del Plan Especial Cobertura Barrio Adentro 100% (2016-2017), dirigido a fortalecer la eficiencia y ampliar el servicio público de salud a todo el territorio nacional, en particular en los sectores más alejados de las zonas urbanas. Hasta la fecha, el esfuerzo del Gobierno Nacional en esta materia ha logrado alcanzar 20 estados. El resto del país tiene la tarea de incorporarse en el transcurso de abril. La Misión Barrio Adentro, impulsada por el presidente Hugo Chávez, es una de las políticas sociales fundamentales del proceso revolucionario, que ha permitido atender a millones de venezolanos de todos los estratos sociales. Organismos de seguridad adelantan investigaciones que vinculan a dirigencia opositora con vandalismo Caracas, 16 Abr. AVN.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este domingo que los organismos de seguridad del Estado venezolano adelantan investigaciones que han aportado suficientes pruebas y evidencias que vinculan a la dirigencia opositora con actos vandálicos y de violencia desatados para generar caos y desestabilización. El Jefe de Estado presentó al país, en transmisión de Venezolana de Televisión, un fragmento de uno de los videos que conforman las pruebas recabadas por los organismos de justicia y seguridad de la nación, en la investigación de los hechos violentos suscitados en Caracas durante los días de Semana Santa. En el video aparece uno de los jóvenes capturados –quien lideraba actos terroristas en el municipio Chacao de Caracas– confesando ante las autoridades que fue contratado por dirigentes del partido de derecha Primero Justicia (PJ), "para que fuera a marchar y luego generar violencia y actos vandálicos en la ciudad", precisó. El presidente Maduro indicó que este joven, quien recibió un pago de 300.000 bolívares por parte de dirigentes del partido PJ, fue contratado para dirigir los actos vandálicos de asedio a la sede administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Chacao, que fue destrozada el pasado sábado 8 de abril. "Yo tengo parte de su confesión, he sido autorizado por las instancias del Poder Ciudadano y el Poder Judicial, para presentar una parte de este video. Esta persona (que confiesa en el video) fue quien condujo el ataque irresponsable para quemar la sede del despacho ejecutivo de la Magistratura, donde había venezolanos trabajando", explicó. En otro video presentado por el Presidente ante el país, uno de los jóvenes pertenecientes a las bandas delictivas, confiesa haber recibido financiamiento y líneas de acción del diputado de PJ, Tomás Guanipa. En este material el joven informó que forma parte de la nómina de la Alcaldía Metropolitana –administrada por la derecha– y cobra un sueldo sin prestar servicio, a cambio de su disposición para liderar los grupos de choque al mando de estos dirigentes de oposición. Además, el joven precisó que durante las concentraciones convocadas por la oposición en días recientes, "las instrucciones (de los dirigentes de PJ) eran encender Caracas". En este sentido, el presidente Maduro indicó que los organismos competentes adelantan investigaciones paralelas enfocadas en cada uno de los casos de violencia y vandalismo ocurridos en algunos sectores del país, para dar con los responsables intelectuales de estos hechos, y agregó que estas acciones han ocasionado al Estado venezolano una pérdida de 50.000 millones de bolívares por destrozos. "Están los testimonios, las pruebas, y estamos tras la captura de los responsables directos de propiciar estos destrozos en todo el país. Son varias lineas de investigación. Quiero felicitar a los funcionarios del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminialísticas), del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), al Ministro del Interior, Justicia y Paz, al Ministerio Público a nivel nacional, al Poder Judicial, por este trabajo minucioso apegado a nuestras leyes", detalló. Presidente Maduro: Seguirá triunfando la Paz Caracas, 16 Abr. AVN.- Este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró que durante esta Semana Santa la paz se impuso sobre las pretensiones violentas de la derecha nacional y sus planes terroristas para generar un ambiente de caos que propicie un golpe de Estado en la nación. "Así como en Semana Santa ha triunfado la paz, seguirá triunfando durante todo el 2017 la paz, con un pueblo, en unión cívico militar, dispuesto a seguir defendiendo su derecho a la democracia, al progreso y a la paz", enfatizó el Presidente, en transmisión de VTV. Durante una reunión de trabajo con parte de su gabinete en materia de seguridad y defensa de la nación, el jefe de Estado lamentó las acciones impulsadas por la vocería de la derecha venezolana, que apuesta a la violencia y las vías inconstitucionales para derrocar el Gobierno, electo por mayoría popular en elecciones nacionales. "Más allá del intento de sabotaje de la Semana Santa, cosa única nunca antes vista, la derecha venezolana se metió en un callejón sin salida, y están estrellándose una, dos y tres veces en ese callejón, en el mismo que se metieron hace 15 años, el mismo callejón sin salida de la violencia, del extremismo, del golpismo", aseveró, desde el palacio de Miraflores. En este sentido, el Presidente indicó que la derecha nacional intentó impulsar planes desestabilizadores para generar un golpe de Estado durante el asueto de Semana Santa, que resultaron fallidos por la voluntad de paz y el rechazo a la violencia por parte de la mayoría del pueblo venezolano. "No hicieron más daño porque no tienen con qué, y porque no se lo permitimos. Gracias a las labores de las fuerzas de seguridad y a la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que quiere paz, que quiere que se superen los problemas, que se supere la guerra económica, que quiere construir el nuevo modelo económico", expresó. Presidente Maduro ratifica disposición al diálogo con todos los sectores para preservar la paz Caracas, 16 Abr. AVN.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este domingo su disposición al diálogo con todos los sectores, para preservar la paz y tranquilidad del país. En una alocución desde el Palacio de Miraflores, transmitida por VTV, Maduro indicó que "el diálogo es el camino a través del cual se puede construir una palabra común, intereses comunes y es la única vía civilizada que conoce la humanidad, el diálogo para conseguir la paz". Rechazó el camino violento que han tomado algunos sectores de la oposición con el fin de generar un clima de ingobernabilidad que busca fomentar la intervención extranjera contra la patria. En ese sentido, puso como ejemplo las intervenciones por países imperialistas como Irak, Afganistán y Libia. "Jamás eso sucederá, porque nosotros no lo permitiremos como no lo hemos permitido jamás, Venezuela no será un país intervenido, monitoreado, tutoreado; Venezuela seguirá su rumbo de país autónomo, independiente, soberano y su camino propio de paz con nuestro propio modelo". Reiteró que es necesario entablar el diálogo con todos los sectores y conseguir puntos en común que le permitan a Venezuela sentar sus bases y consolidar así el país potencia. "La democracia y la libertad verdadera la democracia protagónica, popular, directa, la democracia socialista tiene su componente principal la palabra, compartir la palabra con el diálogo permanente", dijo. Asimismo, exhortó a estos sectores a dejar el camino violento y golpista que lo único que conlleva es la destrucción de Venezuela. "Ratifico mi voluntad para un diálogo sincero sin condiciones y que continúan las conversaciones que ya se han iniciado sobre diversos temas para el país". El proceso de diálogo impulsado por el Gobierno Bolivariano, y en el que participa la oposición, comenzó en 2016. Es acompañado por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), el Nuncio Apostólico y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Comentarios