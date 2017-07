`Millones de personas pobres han recuperado la visión gracias a los sueños de Fidel y Chávez´

El documental de Raymon o No quiero tanto, pero Sí, quiero Francisco Rodríguez - Blog "Paquito el de Cuba" / Cubainformación.- No está bien hablar de un documental donde uno es parte de sus protagonistas. Por eso no dije nada cuando a mediados de junio Raymon Dariel Rodríguez González “estrenó” su obra Sí, quiero, al defender su tesis de licenciatura en Periodismo. Pero una información de Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe-SEMlac, me ahorra finalmente la vergüenza, y me permite darles la noticia. Francisco Rodríguez (Paquito el de Cuba) | Miércoles, 5 Julio 2017