Los pequeños estados insulares del Pacífico Sur siempre podrán contar con sus hermanos cubanos

Cuba participará próximamente en el Foro de las Islas del Pacífico y el director de Asia y Oceanía de la Cancillería cubana, Alberto Blanco Silva, ofreció una entrevista sobre las históricas relaciones entre la Mayor de las Antillas y esta región del mundo. –¿Cuáles son los principales avances que han registrado las relaciones de Cuba con las Islas del Pacífico? Debo consignar que la distancia geográfica, las diferencias culturales e idiomáticas no han impedido el avance de la cooperación entre Cuba y las Islas del Pacífico, devenida en un ejemplo de cooperación Sur-Sur. En la actualidad tenemos relaciones diplomáticas con los catorce pequeños estados insulares del Pacífico Sur y en mayo de 2017 tuvo lugar la apertura de nuestra misión diplomática en Suva, Fiji; con concurrencia en once Islas del Pacífico, lo cual marca el compromiso renovado de Cuba con el Pacífico Sur. En los últimos cuatro años nos han honrado con sus visitas a Cuba Jefes de Estado y de Gobierno de las Islas del Pacífico. Además, en el primer semestre del presente año recibimos en nuestro país sendas visitas de los ministros de salud de Palaos y Nauru, las que han permitido identificar nuevas posibilidades de cooperación. Asimismo, contamos con brigadas médicas en Kiribati y Vanuatu, al tiempo que estamos enviando una brigada médica a Nauru en respuesta a la solicitud formulada por su gobierno. Nos satisface afirmar que 101 jóvenes de las Islas del Pacífico se forman actualmente en las universidades cubanas, mientras 153 ya se han graduado en nuestro país en los últimos años, 151 de los cuales de la carrera de medicina. Se ha puesto a prueba una vez más el espíritu de solidaridad que siempre ha acompañado a nuestro noble y generoso pueblo, especialmente con los pequeños estados insulares. Aprovecho la ocasión para comentar que deseamos avanzar en el enfrentamiento a la diabetes, de gran incidencia en la región del Pacífico Sur, con el reconocido, efectivo y novedoso medicamento cubano Heberprot-P. Junto a la inmensa mayoría de la comunidad internacional, todos los pequeños estados insulares del Pacífico Sur votan hoy, con una sola voz y sin una sola excepción, a favor del levantamiento del injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, lo que implica defender el derecho al desarrollo de un pequeño Estado insular. –¿Podría referirse a las coincidencias y retos comunes que vinculan a Cuba con las Islas del Pacífico? En realidad tenemos muchos aspectos en común: somos pequeños estados insulares enfrentados a los desafíos que impone tanto el cambio climático, como el mundo injusto y desigual en el que debemos desenvolvernos, agravado por el hecho de que la principal potencia a nivel global acentúa el proteccionismo y renuncia a la cooperación y al entendimiento para la solución de temas acuciantes que enfrenta la humanidad. Cuba se ha pronunciado en más de una ocasión en defensa de los derechos de los países en desarrollo y, en particular, de los pequeños Estados insulares, que corren el riesgo de ser sepultados por el mar como consecuencia del cambio climático. La vigencia del pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz ha sido un referente. Fidel Castro, siempre previsor, consciente de los efectos de la actividad humana sobre nuestro mundo, y preocupado por los efectos negativos de la misma avizoró que “el mundo vive entre dos tragedias, la de la guerra y la del medio ambiente”, y ante ello “(…) lucharemos por nuestro futuro, lucharemos por nuestra verdad, que también nuestros pueblos, nuestros hijos y nuestros nietos tienen derecho a la vida!” Cuba defiende el respeto al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo cual implica que los países desarrollados deben asumir el liderazgo de los esfuerzos globales por mitigar el cambio climático, así como proveer los recursos financieros, tecnologías y medios de implementación necesarios para que los países en desarrollo y en particular, los pequeños estados insulares, acometan acciones de adaptación y mitigación. Resulta alarmante constatar que algunos pequeños estados insulares del Pacífico Sur enfrentan el peligro real de desaparecer debido a la elevación del nivel del mar ocasionado por el cambio climático. Cuba por su parte ha aprobado un Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, denominado “Tarea Vida”, una ambiciosa estrategia para enfrentar vulnerabilidades y aumentar nuestra resiliencia ante los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar, la disponibilidad de agua potable, la intrusión salina, entre otras, así como para promover el desarrollo de energías renovables, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible. Esta estrategia deseamos también compartirla con los pequeños estados insulares del Pacífico Sur, los que no pueden ni deben ser ignorados. Nos anima el deseo de continuar articulando vías de cooperación triangular con Nueva Zelandia, Australia y otros posibles actores internacionales interesados, en beneficio de las Islas del Pacífico Sur. –¿Cómo Cuba alcanzó su condición de Socio de Diálogo del Foro de las Islas del Pacífico? En el año 2012 presentamos nuestra solicitud para alcanzar la condición de Socio de Diálogo de la principal organización regional de Oceanía, máxima aspiración a la que pueden optar los actores extra regionales. Un año después durante el 44 Foro de las Islas del Pacífico, que tuvo por sede a Islas Marshall, fue aprobada por los 18 miembros plenos de esta organización. Lo anterior fue una expresión de confianza en Cuba, en su desinterés y generosidad, avalada por la cooperación que ha estado brindando a las Islas del Pacífico, especialmente en la esfera de la salud y en la formación de recursos humanos. Nuestra inserción en este foro nos ha brindado un espacio para el intercambio y la cooperación con una región tan distante como tan cercana, así como para el debate y la concertación de posiciones en temas de interés común de la agenda internacional. Como una expresión concreta de la alta prioridad que la diplomacia cubana le concede a este mecanismo, puedo anunciar que la delegación cubana al 49 Foro de las Islas del Pacífico, a celebrarse en Nauru entre el 3 y el 6 del próximo mes de septiembre, estará encabezada por el Viceministro Rogelio Sierra Díaz del Ministerio de Relaciones Exteriores, ocasión que nos permitirá reiterar la voluntad de Cuba de desarrollar relaciones de amistad y cooperación con todos los pequeños estados insulares del Pacífico, así como acompañar el lanzamiento de la denominada “Visión 2050” por parte del entrañable amigo y Presidente nauruano Baron Waqa. 