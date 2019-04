Cuba: La libertad de Lula como una lucha internacionalista (+ Fotos)

Tweet Powered by Web Agency Laura V. Mor / Resumen Latinoamericano Cuba. Fotos: Yaimi Ravelo - Video: Comitê Internacional Lula Livre.- La lucha por la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva comenzó en Brasil y se extendió por todo el mundo como un grito necesario por los derechos de los pueblos. Así lo afirmó este martes en la Casa del ALBA Cultural la representante del Movimiento Sin Tierra – MST Nivia Regina Da Silva al decir que “la lucha por la libertad de Lula es una lucha internacionalista por la democracia de los pueblos”. La lucha por Lula ha tomado una dimensión mundial en donde sobresalen tres puntos importantes a tener en cuenta, según explicara Nivia. El primero implica una batalla por la significación de la democracia en Brasil, tan denostada durante el gobierno de facto de Temer y actualmente en el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. El segundo punto se refiere se refiere a “Lula como preso político”, condenado por crímenes que no cometió; lo cual se relaciona con el tercer punto: los ataques a Lula y la formación de opinión pública. “Los ataques contra Lula son ataques a la persona colectiva que se materializó en Lula”, afirmó, dando cuenta que estos se dirigen no sólo a su persona, sino a la izquierda y al pueblo brasilero. A ese ataque a un proyecto de país con justicia social e igualdad también se refirió Graciela Ramírez Cruz, Coordinadora del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos y Jefa de la Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano. “Cuando despojan a Dilma del poder la persecución hacia Lula se incrementa con una ferocidad inusitada”, afirmó Graciela, evidenciando una campaña de desprestigio y persecución apoyada en “los medios de comunicación, el Congreso y el aparato judicial”. “Hoy el latiguillo es la corrupción” afirmó, recordando las campañas que desde el entonces Comité Internacional por la Libertad de los Cinco se realizaran exigiendo la libertad de otros presos políticos, en ese caso cubanos. En aquel momento (cuando la lucha por los Cinco Héroes) “había que no solo tratar de divulgar esa verdad silenciada, sino dar vuelta una matriz de opinión adversa” fabricada desde las propias entrañas del Imperio, explicó Graciela, enfatizando la necesidad de tomar esas experiencias para la lucha por la libertad de Lula. Inspirados en aquellas fructíferas campañas se ideó desde el Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos -como comentara Graciela- la campaña de tarjetas postales Lula Libre, donde 10.000 tarjetas traducidas a diversos idiomas han sido distribuidas alrededor del mundo con el objetivo de expresar la solidaridad con el exmandatario enviándolas a la cárcel donde se encuentra preso en Curitiba, pero también visibilizar el tema ante la ciudadanía, cuya opinión es formada y manipulada desde los grandes medios. “Volver a situarnos en la avanzada que nosotros teníamos, la que nos enseñó Chávez y Fidel, la de la resistencia, la de no rendirnos jamás, la de los principios, la de verdad de nuestros compañeros, de defenderlos incondicionalmente, de no aceptar un solo cargo y de hablar con la verdad” es la tarea -que como expresó Graciela- tenemos como pueblos, pues “no es sólo Lula el que está preso, está presa toda América Latina”. “El internacionalismo es la mejor esencia del socialismo. Hoy es una expresión de ello”, afirmó Rafael Hidalgo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ante la concurrida asistencia. Lula “asumió conscientemente todos los riesgos y eso solo lo hace una persona inocente”, afirmó, al tiempo que llamó a “hacerle honor a ese concepto de unidad que Martí reivindica”, pues lo que “está en juego es un proyecto de izquierda”. “La unidad demostró que no pudieron agredir a Venezuela cuando tenían el plan de agresión, esa unidad es la que tenemos que llevar a la práctica para defender Venezuela, para defender a Brasil, para defender esa primera línea de combate y para que tengamos a Lula -en algún momento- de nuevo libre”, instó Rafael. Durante el encuentro se proyectaron distintos materiales audiovisuales, entre ellos la contundente denuncia de destacados juristas ante el viciado proceso que enfrenta Lula y un resumen de la Jornada Lula Libre -que tuvo lugar desde el 7 al 10 de abril, al cumplirse un año del encarcelamiento del exmandatario- realizado por el Comité Internacional Lula Livre donde se evidenciaron las distintas acciones llevadas a cabo no sólo en Brasil sino en diferentes ciudades del mundo. Como afirmó Nivia “Lula es hoy la síntesis de la esperanza” de nuestros pueblos; por ello la importancia de continuar visibilizando el caso, con esa universalidad que ha logrado, hasta que resulte imposible continuar sosteniendo la farsa acometida contra Lula. Comentarios