Almagro y los compinches: no aprenden o se hacen los suecos

En el documento del Comando Sur de los Estados Unidos titulado "Operación Venezuela Freedom-2", generic y firmado por el almirante Kurt Tidd el 25 de febrero de 2016, puede leerse: "en el plano internacional hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA y los ex-presidentes, encabezado por el ex-secretario de la OEA, César Gaviria Trujillo, pudiendo contar con algunos nexos con la Alianza Parlamentaria Democrática de América a quienes hemos sumado a la compaña en desarrollo..." [1] Vale recordar que ningún acuerdo ha salido de la OEA sin haber sido aprobado antes por los respectivos gobiernos gringos que vienen desde Truman [2], de modo que, con toda razón Fidel Castro definía la organización como un ministerio de colonias yanquis [2], al que Cuba no regresará, no solo porque fue expulsada en 1962, sino precisamente por ser un instrumento de dominación imperial.



De modo que Almagro Lemes, cumple las decisiones de EE.UU. al pie de la letra, vale decir es un agente asalariado del susodicho Ministerio, que tutela a los gobiernos cipayos de la región. El ex canciller de la República Oriental del Uruguay, agrede a los gobiernos que no son del agrado de Washington. Es su misión. Venezuela está en la obsesión agresiva porque no se ha plegado.



Pero, un "curioso" desenfreno en Miami lo ha volcado también contra Cuba, a la que sus amos no perdonan. Ya tuvo un pasaje en febrero, cuando La Habana, que no le debe nada a la OEA que no sea agresión y acoso, le paró la provocación. Este 19 de abril, viene Almagro a revolcarse en la cloaca de Miami y se exhibe en su Twitter.



El subalterno de Washington se ha reunido este miércoles con el congresista Mario Díaz-Balart, y los representantes Ileana Ros-Lehtinen y Carlos Curbelo. Todos, insalvables facinerosos de la política contra Cuba, además de otros personajes filoterroristas, como Orlando Gutiérrez.



Con descaro e irrespeto dijeron los temas: "el estado de los derechos humanos en la región y la represión en Cuba".



Las reacciones de Díaz-Balart y Ros-Lehtinen no tienen desperdicio.



El primero señaló en Facebook: “Me alentó nuestra reunión con el Secretario de la OEA Luis Almagro. Tenemos grandes esperanzas para el pueblo de Cuba, sabemos que usted no se confunde”.



La segunda puso en Twitter: “Nuestra comunidad cubana en el sur de la Florida informó a Almagro sobre la crueldad del régimen de Castro”.



Qué pena que estos personajes olvidaran la coincidencia con la fecha de la reunión la más bochornosa derrota de Estados Unidos propinada en Playa Girón por el pueblo cubano, liderado por Fidel Castro.



No aprenden o se hacen los suecos.



Notas



[3] http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1962/esp/f040262e.html