La extraña paradoja del cartel de Lima: igualar la guerra a la paz

Un oportuno tuit del cánciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, alerta sobre el Grupo de Lima (léase cartel) que que no hay "dilema entre la guerra y la paz". El proyecto de Declaración impuesto por #EEUU se orienta a la acción militar contra #Venezuela. ¿Se atreverán a poner en la Declaración que se descarta la opción militar? Hay que defender la Paz. Rodríguez Parrilla en otro mensaje dijo que, Si el llamado #GrupoDeLima no modifica ahora el proyecto de Declaración impuesto por #EEUU y no se opone rotundamente a una acción militar de #EEUU contra #Venezuela, asumirá una grave responsabilidad histórica como cómplice de una nueva guerra imperialista en #NuestraAmérica.Cuba, a través del Ministro de exteriores, reconoció las declaraciones de España y la Unión Europea oponiéndose categóricamente a una acción militar de EE.UU. contra Venezuela. Todas y todos los que se oponen a una acción militar en Sudámerica han de alzar su voz por la Paz. Aun hay tiempo de detener a EE.UU.



El cartel de Lima está reunido en Bogotá, Colombia, y como se esperaba usarían de pretexto los hechos de violencia el fin de semana durante el intento de ingreso a Venezuela de la supuesta ayuda humanitaria, que fue pretexto para actos violentos y operaciones de falsa bandera, que usa Estados Unidos para respaldar al autoproclamado y dictador Juan Guaidó, dijo hoy el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.



Estados Unidos seguirá con su apoyo a Guaidó hasta que se restablezca la libertad en la nación sudamericana, enfatizó Pence en una reunión del bloque regional del Grupo de Lima en la capital de Colombia. Esa es la posición de EE.UU.



Mike Pence aseguró que Guaidó cuenta con el absoluto respaldo del gobernante Donald Trump. "A usted, presidente Guaidó, un muy simple mensaje del presidente Trump: estamos con usted 100%", dijo Pence durante una reunión entre ambos.



Guaidó, que está en Colombia desde el viernes, pidió "dejar abiertas todas las opciones" contra Maduro luego de la frustrada operación del fin de semana.



"Vamos a presentar posiciones firmes que signifiquen una escalada en medidas diplomáticas, políticas y de uso de la fuerza", dijo el parlamentario Julio Borges, enlace de Guaidó ante el grupo injerencistas.



Protestas



A medio día, hora de Cuba, más de 100 personas protestaban en la Plaza de Bolívar en contra de la reunión del del Grupo de Lima que se lleva a cabo en la cancillería de Colombia.Los manifestantes piden al gobierno del presidente Iván Duque, que no haya una intervención militar en Venezuela, informó Radio Cadenal Nacional de Colombia.



“Le pedimos a Duque que rechace la posibilidad de una guerra, Colombia no puede servir de territorio para una posible intervención (...) no queremos muertos, tenemos que defender la vida", señaló uno de los manifestantes.



Entre tanto, Martha Reyes, otra de los asistentes a la protesta agregó que “los problemas de Venezuela se tienen que resolver allá, nosotros también tenemos problemas más graves, rechazamos la injerencia de los gobiernos en ese país”.



