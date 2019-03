Fallo "técnico" del blackout en Venezuela

Tweet Powered by Web Agency Norelys Morales Aguilera/Blog Cuba Isla Mía/Cubainformación.─ Un apagón eléctrico (blackout en inglés) se ha producido en Venezuela. Ya se sabe que agredieron por la vía cibernética el control automatizado de regulación del sistema de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida también como El Guri, la planta que abastece la electricidad a gran parte del territorio venezolano: tres de los cinco generadores de respaldo fueron saboteados. Al atacar ese sistema, las máquinas de Guri se pararon para autoprotegerse y no podían generar energía, han informado directivos venezolanos. El objetivo del acto terrorista fue, que al dejar a Venezuela sin luz por varios días, la población se lanzara a las calles en protesta contra el gobierno, pero ese fue un "fallo técnico" del blackout: la población se mantuvo en calma en espera del restablecimiento del servicio eléctrico en casi el 80 por ciento del territorio nacional. No se produjo la violencia esperada por los terroristas. A fin de facilitar las labores de recuperación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió el viernes 8 de marzo, suspender las clases y la jornada laboral en el país.



Por otro lado, ignoraban los atacantes que los hospitales estaban resguardados por grupos electrógenos y no se produjeron víctimas en los hospitales. Tras casi 20 horas de apagón paulatinamente se restablece la electricidad en el país bolivariano. Mientras, el sábado 9 Cientos de miles de venezolanos expresan su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro en gran una movilización, superior a otra marcha convocada por el presidente autoproclamado, títere de Donald Trump, Juan Guaidó.



Hasta hoy no hay desmentido creíble de los contactos con el sabotaje en Estados Unidos. Uno de los implicados fue el senador de Estados Unidos (EE.UU.), por el estado de Florida, Marco Rubio, y de los promotores de la intervención contra el país suramericano.



Rubio tuiteó desde EE.UU.: "ALERTA: Informes de un apagón completo en todo #Venezuela en este momento. 18 de los 23 estados y el distrito capital se enfrentan actualmente a apagones completos. Aeropuerto principal también sin energía y generadores de respaldo han fallado".



¿Cómo podía saber Rubio que los generadores de respaldo habían fallado si la información no había sido dada aún por las autoridades?, destacó TeleSur.Según el vicepresidente de comunicación venezolano, en el ataque también estuvieron asociados el secretario estadounidense Mike Pompeo y el diputado opositor Juan Guaidó.Cuando Mike Pompeo dijo que mantendrían el apagón en Venezuela hasta que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dejara el poder, podemos decir que es una violación del derecho internacional y lo vamos a denunciar, dijo el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez.El intelectual cubano Abel Prieto, presidente de la Sociedad Cultural José Martí, razonó en Twitter: "Viendo los tuits de Pompeo y de M. Rubio, que se burlan y festejan los resultados del sabotaje en Vzla, podemos verificar una vez más la catadura moral de los enemigos de la Patria de Chávez y de Cuba. El neofascismo sintetiza lo peor de un sistema ajeno a todo sentimiento humano y solidario."



De ahí que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermudes, calificara de criminal el sabotaje.Venezuela continúa bajo asedio, pero el "fallo técnico" del blackout es parte de la singular resistencia y ejemplo del pueblo de Venezuela. Comentarios