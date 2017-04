Trump vía Almagro: ¿engendra una invasión a Venezuela? Noel Manzanares Blanco Tweet Powered by Web Agency Noel Manzanares Blanco – Cubainformación.- En “Trump: atacó a Siria y ¿también a Corea del Norte?” sostuve que si el conductor de Washington incumplió con lo expuesto ante Damasco, entonces Pyongyang debe sentirse en alerta e incrementar su nivel de autodefensa; al paso que todo ello deviene considerable Amenaza para la Humanidad y, consiguientemente, denunciarla es lo menos que debemos hacer (1). En este momento, sostengo además que es una obligación alertar acerca de un peligro similar que ronda a Caracas. Es un hecho que no ha cesado el intento de la Derecha interna aupada desde el exterior con las acciones del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en lugar de Donald Trump (2), para obstaculizar la viabilidad institucional en la Patria de Bolívar y Chávez (3). Una muestra está en los actos vandálicos contra sedes y bienes públicos en la nación sudamericana (4). De cara al escenario desestabilizador causado por las actividades de actores adversarios al Gobierno constitucional, la fuente consultada acredita que el titular de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, denunció “ante la opinión pública” en su cuenta en Twitter los “reprochables ataques” de grupos violentos; al tiempo que el ministro de Transporte, Ricardo Molina, por la mismo conducto, advirtió que las protestas violentas de la oposición solo buscan “generar intranquilidad y terror en la población”. Sin embargo, la visión que se trata de imponer sobre la Revolución Bolivariana es “falsa y malvadamente fabricada por la siempre servil y proimperialista Organización de Estados Americanos, los medios de comunicación, las oligarquías neoliberales y otros poderosos intereses”; sin obviar “la actuación perversa, indigna y enloquecida” de Mr. Almagro —“alabardero de intereses imperiales, mafias políticas miamenses y vulgares mercenarios” (5). En tal contexto, pienso que poco ha de extrañar que el susodicho vuelva a sus andanzas por lo que catalogó como violencia emprendida para reprimir las manifestaciones en Venezuela, en ocasión de su presencia reciente en la XIV Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza realizada en el Miami-Dade College (6). Entonces, escapa a la casualidad que pregunte para la reflexión: ¿Qué esconde/pretende la actitud del secretario general de la OEA? En el orden personal, tengo la convicción de que lo que esconde/pretende el señor de marras es fabricar un pretexto al estilo del utilizado para el ataque de Trump a Siria. Recuérdese que con sus pruebas, tras la agresión yanqui, el Kremlin insistió en que “el Ejército sirio no dispone de arsenales de armas químicas [contrariamente a lo aludido por el Pentágono], cuya destrucción fue supervisado y confirmado por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas” (7). A la sazón, pues, también me acompaña la convicción según la cual el guía de la Oficina Oval vía su subordinado en la agrupación continental actúa contra Venezuela, toda vez que el secretario general de la OEA está cuajando un pretexto al estilo del utilizado por el jefe del imperio yanqui para invadir a Siria que conlleve a una intervención en Caracas. Y aunque tengo el convencimiento de que en un escenario de tal naturaleza somos innumerables quienes acompañaríamos de cuerpo y alma a la Revolución Bolivariana, es preferible que con nuestra Denuncia en masa evitemos que el engendro Trump-Almagro conlleve a consecuencias impredecibles para Nuestra América y la Humanidad en general. ¡Amén! Referencias: 1.- http://cubainformacion.tv/index.php/la-columna/249-noel-manzanares-blanco/74261-trump-ataco-a-siria-y-itambien-a-corea-del-norte. 2.- http://cubainformacion.tv/index.php/la-columna/249-noel-manzanares-blanco/73835-almagro-vs-venezuela-suplente-de-trump-en-la-oea. 3.- http://www.cubainformacion.tv/index.php/la-columna/249-noel-manzanares-blanco/74087-venezuela-por-su-viabilidad-institucional. 4.- http://www.hispantv.com/noticias/venezuela/338436/denuncian-ataques-sedes-defensoria-pueblo-venezuela-vandalicos. 5.- http://www.cubadebate.cu/opinion/2017/04/10/bruno-rodriguez-la-defensa-de-venezuela-y-su-revolucion-no-es-exclusivo-de-los-venezolanos/#.WO4KbuNxmUk. 6.- http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article144274304.html. 7.- http://www.elplural.com/politica/2017/04/07/putin-acusa-trump-de-usar-un-pretexto-inventado-para-bombardear-siria. Comentarios