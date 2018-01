Trump y un secreto a voces Noel Manzanares Blanco Tweet Powered by Web Agency Noel Manzanares Blanco - Cubainformación.- Al cierre del año que acaba de concluir, argumenté el porqué considero que en la perspectiva nuclear, ambiental, continental y de su propio país es un problema Trump de cara al 2018 y, por tanto, lo asumí como una amenaza tangible que demanda denunciar tal acontecer como deber ineludible de las personas solidarias con el prójimo (1). Apenas unos días después, trascendieron otros episodios que complementan mi mirada sobre quien en justicia recientemente ha sido catalogado como “desastre en jefe” (2) —un aval para este post. El rótulo “Trump arma nuevos rollos desde Twitter apenas inicia el 2018”, aparecido el cuarto día del año en curso, da cuenta de que el conductor de la Casa “Oscura” dista de dejar de provocar a diversos actores internacionales: a pakistaníes, como mentirosos y estafadores; a palestinos, como inmerecedores de ayuda gringa hasta que cedan ante Israel; a Irán, que está fallando y apoya las manifestaciones en su contra; y sobre Norcorea, más de lo mismo (3). Poco después, se conoció que el Donald aboga por la exportación de armamentos de acuerdo con su nuevo plan convertido en estrategia a nivel de Gobierno para reducir las regulaciones impuestas a ciertas naciones que compran armamentos norteamericanos, en particular drones, piezas de artillería y aviones de combate. Todo, con el “noble” propósito de estimular el crecimiento de los empleos en EEUU, beneficiar a la industria de la defensa y proporcionar a los aliados la posibilidad de compartir el peso de la seguridad internacional (4). Frente a este particular, me vino a la mente que acerca de las entrañas del Complejo Militar Industrial comenté en Abril de 2011 que continuaba siendo alarmante las noticias que llegaban como resultado del “humanitario” quehacer para compensar los apetitos de tal Complejo (5); al tiempo que recordé que Trump en su visita a Las Vegas tras la acción de un atacante que mató a 59 personas durante un concierto a comienzo de Octubre último, cuando se le preguntó sobre leyes relacionadas con el control de armas, respondió: “Estaremos hablando de leyes sobre armas a medida que pase el tiempo” (6). Huelgan comentarios. A tono con las ideas que acabo de resaltar, imagino que se comprenda que hasta el rotativo madrileño EL PAÍS en un Editorial que circula en este minuto con el título “El Trump más inhumano” signifique que la decisión del susodicho de retirar el Estatus de Protección Temporal a 200 mil salvadoreños/as residentes en EEUU constituye una gravísima agresión contra los derechos de cientos de miles de personas, que fueron acogidas en su momento en estado de extrema necesidad, al tiempo que abre la puerta a una de las deportaciones masivas más grandes y vergonzosas del país norteamericano (7). Por tanto, acredito que el desprecio que profesa el “odiador en jefe” (8) por las personas del Tercer Mundo y su apego al Complejo Militar Industrial, constituye testimonio inequívoco de quién es Mr. Trump —un secreto a voces que debemos denunciar. ¡Amén! Referencias: 1.- http://www.cubainformacion.tv/index.php/la-columna/249-noel-manzanares-blanco/77620-trump-en-el-2018-una-amenaza-tangible. 2.- http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2017-12-29/alcaldesa-de-san-juan-llama-a-trump-desastre-en-jefe. 3.- http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/01/04/trump-arma-nuevos-rollos-desde-twitter-apenas-inicia-el-2018/#.Wk-VZ_ZG0b0. 4.- http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/01/08/donald-trump-aboga-por-la-exportacion-de-armamentos/#.WlTdB_ZG0b0. 5.- http://pcsfronteracaliforniamexico.blogspot.de/2011/04/entranas-del-complejo-militar.html. 6.- https://www.msn.com/es-us/noticias/estados-unidos/trump-se-re%c3%bane-con-v%c3%adctimas-del-tiroteo-de-las-vegas/ar-AAsUmjQ?li=BBqdrQU&;srcref=rss&index=1. 7.- https://elpais.com/elpais/2018/01/08/opinion/1515433171_428414.html. 8.- .https://www.nytimes.com/es/2017/10/10/polariza-y-conquista-por-que-trump-ataca-a-todos/. Comentarios