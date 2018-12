Cuba: una mirada camino a la nueva Constitución

Tweet Powered by Web Agency Noel Manzanares Blanco – Cubainformación.- Constituye un secreto a voces que el Proyecto de Constitución (1) fue sometido a debate del pueblo cubano a través de nuestras instituciones y comunidades residenciales. La resultante de esa consulta popular devino significativos cambios que acaban de ser presentados al Legislativo de la Isla por Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado (2). Ello ha provocado reacciones de diversos matices que me convidan a escribir lo que sigue. Ante todo, resalto que el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, al referirse en su Informe Central al Sexto Congreso de nuestra Vanguardia partidista sobre la discusión de los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, destacó: “[…] el documento original contenía 291 lineamientos, de los cuales 16 fueron integrados en otros, 94 mantuvieron su redacción, en 181 se modificó su contenido y se incorporaron 36 nuevos, resultando un total de 311 en el actual proyecto. Estos números, en simple aritmética, constatan la calidad de la consulta, donde en mayor o menor medida, algo más de dos tercios de los lineamientos, exactamente el 68%, fueron reformulados —las negritas son mías (3). Con este presupuesto y a tono con el trascendido de las palabras de Homero a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pienso que no debe asombrar la transformación realizada hasta ahora en el articulado del Proyecto en causa. Por ejemplo, si en lo referido a la institución del matrimonio “La mayoría propuso sustituir la unión concertada entre dos personas y volver a que sea entre un hombre y una mujer como está en la actual Constitución”, entonces se comprende que la comisión de trabajo encargada de este asunto y nuestros Diputados/as en alguna medida tengan en cuenta el sentipensamiento del grueso del pueblo cubano —aludí días atrás (4, 5). Sugiero leer con detenimiento el reflejo de cómo en el Parlamento se acaba de debatir el Título V “Derechos, deberes y garantías” (6). No obstante, como también en el trascendido de marras consta que “La forma de la elección generó unas 16 mil 716 propuestas (2.13%), planteadas en 12 mil 804 reuniones” —y a pesar de lo poco revelador de estos números—, comparto la apreciación que continúa: Me acompaña la convicción según la cual la manera de llevar a efecto elecciones en determinado sistema político NO decide el grado en que la Democracia realmente funciona en interés de las grandes masas. Más allá de mi abrazo axiomático a lo que predomina en la Revolución Cubana en este orden de ideas (7), llamo la atención respecto a una noticia procedente de Luxemburgo, país capitalista que no elige directamente a su Primer Ministro (8), a saber: El Jefe de Gobierno de esa nación europea, Xavier Bettel, quien fue reelegido para un segundo mandato, anunció que las tarifas de los trenes, los tranvías y los colectivos comenzarán a ser gratuitas en unos meses. “Ya lo eran para todos los niños y jóvenes menores de 20 años” (9). ¿Acaso este ejemplo deja de ilustrar que el cómo se seleccione a los representantes estatales se aleja de ser lo más importante? A juzgar por este lance, no creo que los ciudadanos/as de Luxemburgo estén preocupados porque no eligen directamente a las figuras gubernamentales. Sin embargo, países que eligen directamente al Presidente de la nación no por ello son más felices y se dan variados casos que tras la contienda electoral emerge y/o se multiplican las desgracias. Si no, fíjese usted en lo que está aconteciendo en Francia con los “chalecos amarillos” (10, 11, 12) o lo que le viene encima al Brasil que eligió al ¿fascista? Bolsonaro (13, 14) que en su condición de fan del “odiador en jefe” (15) provocó que millones de sus compatriotas sean privados de los servicios médicos que brindaron nuestros galenos (16). Concluyo: justamente por cuanto lo que se avecina es resultado del aporte de quienes lo concibieron, de la sapiencia popular y de las percepciones enriquecedoras de nuestros Diputados/as, mi mirada camino a la nueva Constitución —todavía sujeta al estudio del documento que seguramente aprobaremos el próximo 24 de Febrero— me conduce a proclamar que tendremos un mejor marco institucional para nuestro pueblo. ¡Amén! 