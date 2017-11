ONU: 2 Son y suman ¡Increíble pero cierto! más que 191 Bartolomé Sancho Morey Tweet Powered by Web Agency Por Bartolomé Sancho Morey* - Cubainformación.- El pasado 16 de Junio del 2017, Donald Trump, firmo el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los EE.UU, hacia Cuba. Esta directiva establece una nueva política que proclama, entre sus principales objetivos, recrudecer el bloqueo contra la isla. Dispuso la revocación de otras [Tímidas medidas] adoptadas por su antecesor, que habían modificado la aplicación de algunos aspectos del bloqueo en la esfera de los viajes y el comercio. Derogo la Directiva Presidencial de la Política de “Normalización de las Relaciones entre los EE.UU y Cuba” emitida por el Presidente Barack Obama, el 14 de octubre del 2016, que había reconocido que el bloqueo era una política obsoleta y debía ser eliminado. Etc. etc. Todo ello en franco desafío de la posición abrumadora y de cada día más de la comunidad internacional y de la sociedad estadounidense. Y que en honor a la verdad [justo es reconocerlo] a pesar de la buena fe y voluntad política por parte del gobierno cubano, para que las conversaciones y compromisos llegaran a buen fin. Quedo claro, que las declaraciones y afirmaciones a bombo y platillo de “amor eterno al pueblo cubano” de la anterior administracion, todo quedo en “buenas intenciones”, una vez más era una cobarde-trampa del Tío Sam. El bloqueo cobarde y genocida, comercial y humano [turístico] salvo rarísimas, contadas y calculadas excepciones [más del 95%] siguió y sigue intacto. Nada mejor, haciendo memoria histórica que recordar, las sabias y más vigentes que nunca reflexiones de El Che, “No se puede confiar en el Imperialismo ¡ni un tantico así!”. Por otro lado, despues de oír los falsos, cínicos, vergonzosos e inmorales argumentos de la Embajadora del Imperio para justificar [tamaña y cobarde actitud] el bloqueo genocida. La “mercenaria” en cuestión en un alarde de prepotencia, desprecio y amenaza a la [ONU] Humanidad, dirigiéndose a los 191 gobiernos [países] que votaron en contra del bloqueo genocida, afirmo, cínicamente [su rostro era el espejo de su alma] al más puro estilo gansteril de los años 20 de Chicago, que además de que todo era una farsa, los 191 no tenían poder alguno. Más claro, antidemocrático, cínico e inmoral [fascista] y menosprecio a los pueblos imposible. Ante tanta [indecencia] evidencia, espero que para los “ingenuos de buena fe, al margen de ideologías” haya quedado de una vez por todas claro a qué clase de intereses político-socio-económicos sirven, los gobiernos de turno de los EE.UU sean Demócratas o Republicanos. [Los mismos perros con diferentes collares]. Cuya finalidad, a corto o mediano plazo [sin prisa pero sin pausa] de no remediarlo los pueblos, es la de imponer por la fuerza un gobierno [Bilderberg] fascista mundial. Para ello todos los medios [Guerras genocidas, bacteriológicas, terrorismo incluido el de Estado, terrorismo-mediático, Chantajes, amenazas y presiones de toda indole. Etc.etc.] justifican el fin. Para terminar pregunto “insisto al margen de ideologías” hasta cuando la humanidad va a permitir tamaña, peligrosa y humillante “traji-comedia-democrática” en la que 2 países; EE.UU y su engendro fascista-asesino-terrorista Israel, decidan [a sangre y fuego] a su antojo los destinos de la humanidad. * Bartolomé Sancho Morey es militante hispano-venezolano del PSUV. Es periodista balear residente en La Habana, con nacionalidad española y venezolana. Ex dirigente del PSOE y UGT. Comentarios