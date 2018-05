El pueblo palestino de Gaza en peligro de muerte

Tweet Powered by Web Agency Ramón Pedregal Casanova.- El día 29 de éste mes de Mayo todas las reservas de combustible de Gaza se agotarán y el sistema sanitario quedará paralizado, los genocidas, todos los que llevan adelante el bloqueo a la población, y todos los que apoyan políticamente, comercialmente, financieramente, que arman a los criminales y los encubren o los justifican, deben ser denunciados, detenidos, juzgados y puestos a buen recaudo para que la Historia enseñe a las generaciones presentes y futuras. Los sionazis han convertido a la Franja de Gaza en una cárcel en la que han ido encerrando a casi dos millones de palestinos y palestinas, 365 kilómetros cuadrados. La falta de agua, alimentos, medicinas, combustible, electricidad, … va a ser definitiva en tan sólo unos días. ¿Se entiende por qué llevan 70 años refugiados en Gaza y en los sitios más dispares del mundo hasta 7 millones de palestinos cuando todos los Derechos les asisten? ¿Se entiende quién es capaz de enterrar los Derechos Humanos para robar a los pueblos del mundo? ¿Se entiende por qué entrega su vida el pueblo palestino en la Gran Marcha del Retorno?. El día 29 está a la vista. ¿Sabe quién abriga a los periódicos, tvs, radios, para que el crimen de Lesa Humanidad no alarme?. El nazi Goebbels decía que una mentira repetida mil veces acaba creyéndose como verdad. Ahora vemos que además de la mentira repetida para hacer que entre en la normalidad, también el silencio de los tergiversadores profesionales cumple con el objetivo nazi, ahora reconvertido en sionazi. El caudal torrentoso de la información falsa y la distracción mediante el silencio pueden llegar a cubrir el mundo. Pero hay gente que trabaja para terminar con el bloqueo a Gaza, que trabaja para que los pueblos confíen en ellos mismos y no dejen que los criminales sigan con sus planes: hay 4 barcos, El Retorno, Libertad, Palestina y Mairead, que forman la actual Flotilla por la Libertad de Gaza y se dirigen a la Franja llevando su carga de supervivencia, para lo cual tienen que romper el bloqueo de la marina sionazi. En las veces anteriores, a las Flotillas las han asaltado, robado, causado muertos y heridos, llevándoselos a todos para encerrar a los supervivientes en sus prisiones. Los pueblos debemos preparar la resistencia, debemos levantar la voz. Leed: “Resiste, oh mi pueblo, resiste contra ellos / resiste contra el pillaje de los colonos / y sigue la senda de los mártires”. Son versos de Daariin Tatour, poetisa palestina a la que el ejército sionazi de ocupación hizo prisionera en Octubre de 2015, pasó tres meses en la cárcel y después la han retenido bajo arresto domiciliario hasta el 4 de Mayo en que ha sido llevada ante un grupo militar sionazi para ser juzgada. No se sabe nada más que fue echa prisionera por esos versos: “Resiste, oh mi pueblo, resiste contra ellos / resiste contra el pillaje de los colonos / y sigue la senda de los mártires”. En países colaboracionistas de momento no se encarcela a quienes reclaman para Palestina sus Derechos, pero si se descarga la represión en la forma más agresiva que se puede permitir, expongo un par de ejemplos: El caricaturista alemán Dieter Huntsch, que trabajaba en el periódico Süd Deutsche Zeitung, dibujó a Netanyahu vestido como la sionazi a la que le fue entregado el premio de Eurovisión, y Netanyahu dibujado sostenía en una mano un misil y en la otra un micrófono conforme decía “El próximo año Eurovisión será en Jerusalén”. El dibujante Dieter Huntsch denunciaba así la expulsión del pueblo palestino hace 70 años, y manifestó que protestaba contra el traslado ilegal de la embajada estadounidense a la capital de Palestina, Jerusalén bajo ocupación colonial. De paso el dibujo pone en evidencia la manera en que Europa se comporta con el sionazismo, premiándolo en su machacona búsqueda de caminos para introducirlo en la normalidad de la vida europea, siendo el que viola y destroza el Derecho Internacional, lo que nos dice de la influencia de semejante monstruo y del interés de esas grandes burguesías que tanto le protegen. Otro caso que ha saltado limpio a los medios no controlados por los sionazis, con lo que se demuestra que hay cierta capacidad de respuesta, es el del locutor, de Crónica Televisión, Santiago Cuneo, que tras recibir amenazas de la mafia sionazi que se presenta con las siglas Daia, les respondió de manera ejemplar a los extorsionistas, chantajistas y criminales, para finalizar diciendo “Me cago en Israel”. Lo pueden ver en la siguiente dirección: http://www.facebook.com/100004528930669/videos/947956205365335/ . Lo que he podido saber después es que la empresa le ha despedido. La presión sionazi, los calaboracionistas tratan de impedir que sus crímenes y sus chantajes sean denunciados. Atemorizar, reprimir, constreñir el pensamiento para que nadie se atreva a revelarse contra la opresión del imperio y el neocolonialismo. Santiago Cuneo, el locutor Santiago Cuneo, ejemplo de respuesta, se merece todo el respeto del mundo libre. Que el ente financiero con ejército mercenario propio que coloniza un país, expulsa a su pueblo y le quita la vida, que esa entidad se organice para amenazar y perseguir a quienes le denuncian dentro o fuera de Palestina, nos dice claramente cual es su carácter, y también de quienes cobran del cártel mafioso. No espere al 29 de Mayo, cuando Gaza esté paralizado por la falta de todo a causa del bloqueo, difunda, reúnase, apoye a la Flotilla, y si sólo le queda la voz grite, grite hasta que le oigan en Palestina y tiemblen los financieros sionazis y disuelvan su ocupación: ¡Resiste, oh mi pueblo, resiste contra ellos! / ¡resiste contra el pillaje de los colonos / y sigue la senda de los mártires!. Ramón Pedregal Casanova, es autor de los libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, “Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero”, y “Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.