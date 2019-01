Marco Rubio “Golpista en jefe”, ordena las filas de Guaidó para respaldar el golpe contra Venezuela anticolonialista

Tweet Powered by Web Agency Ramón Pedregal Casanova.- “Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra”. Fidel Castro. “No querrás negarte la raíz / no querrás dejar de respirar / no querrás dejar de decidir / y que acaben tu curiosidad / y que te hagan desaparecer / porque no interesa tu verdad / No querrás que éste silencio / nos condene a mil años en la oscuridad / tener dividido el corazón / postergando el sueño y el amor / sentirte engranaje en un reloj / que nos cuente el tiempo y la razón / y que un día marque nuestro fin / una aguja contra toda ley / No querrás probar el filo del odio y el desatino / el complejo del poder / No tendremos ni mañana ni después / el sobrevivir es nuestra realidad / si unimos nuestros pasos y el dolor / y gritamos contra toda impunidad / de quienes nos quitan tanta humanidad / a fuerza de palo y de misil / si no hacemos sola nuestra voz / es posible que vivamos sometidos,/ enfrentados, divididos, olvidados / toda nuestra eternidad”. Canción de: Salvador Amor. Rojo Cancionero. Título de la canción: No. En artículos anteriores he tratado la figura de Marco Rubio, ultraderechista, vendedor de armas, conocido como un individuo corrupto entre los mismos parlamentarios estadounidenses, de quien son conocidos negocios sucios, y enemigo feroz de la mínima independencia de los pueblos. Siempre rodeado de la mafia anticubana ha dirigido su odio clasista contra la máxima expresión de antiimperialismo, Cuba, que ha derrotado a su gobierno. Su disposición fascista le ha llevado a promover el intento de golpe en Nicaragua, a impedir la investigación anticorrupción en Guatemala, a respaldar públicamente los actos de violencia en Venezuela, a impedir acuerdos entre el gobierno legítimo de Venezuela y la oposición, … A Marco Rubio su mismos compañeros de la ultraderecha congresistas y senadores estadounidenses le llaman “ Golpista en Jefe” que se reúne con Trump para disponer la forma de robar el dinero de Venezuela y el petróleo. ¿Y éste personaje, con Trump, Bolton, Pence, Pompeo, Elliot Abrams, conocidos por sus promociones de guerras en todo el mundo, es, son los que protege la prensa escrita, televisión y radio?: sigue la pista del dinero robado a Venezuela y al resto de los países asaltados, y sabrás de quienes son esos medios y por qué hablan bien de los dirigentes fascistas. Los acontecimientos de los últimos días en los que con toda la luz del día nos han mostrado el camino del golpismo contra Venezuela, golpismo que encabeza el "Golpista en Jefe", han puesto a la vista del mundo a un empleado de éste llamado Juan Guaidó, joven al que le han enseñado las formas de mover los brazos, vestirse y hablar como Obama, el mayor bombardeador, el de los crímenes selectivos semanalmente con su equipo, y el bloqueador y mayor castigador con multas y sanciones encubierto hasta que dejó su representación en la figura de Trump. Nos han presentado a Juan Guaidó en: https://actualidad.rt.com/actualidad/303397-venezuela-presentan-diosdado-reunion-guaido-video , y en Twitter@dcabellor , ha sido suficiente para adelantar la puesta a punto y a la vista de los pueblos del mundo del guión que el imperialismo y sus siervos gobernantes emplearon en Libia y luego en Siria. Pero detengámonos en Venezuela, lo que venían haciendo los proimperialistas y lo que han puesto en marcha: La oposición venezolana nuevamente hace fiasco, primero nombra a un presidente que está conversando con el chavismo y luego quiere poner al mundo a apoyarlo. El líder del partido opositor Voluntad Popular (VP) Juan Guaidó y el Secretario de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero, acaban de demostrar al mundo que la oposición de Venezuela es fabricada y financiada desde EEUU. Con las nuevas revelaciones de Diosdado Cabello queda al desnudo la injerencia del gobierno norteamericano en Venezuela y cómo su tan empeñado golpe de Estado quedó al desnudo por una oposición sin compromiso real con el pueblo venezolano. La oposición acaba de hacer nuevamente el ridículo, con razón ningún líder opositor había secundado la demagogia de Juan Guaidó. Ahora si, todo viene de los #Yankeeghome. Guaidó es una vergüenza para Venezuela, con las pruebas de Diosdado Cabello la oposición sale abochornada y sin credibilidad ante el mundo. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, es manejada por los gringos. ¿Ese es el presidente que quiere Venezuela? Sigo apoyando a Maduro. Menudo ridículo el de Donal Trump y Marco Rubio por confiarle a Guaidó el futuro de Venezuela. No se cansan de quedar en evidencia. Recuerden ustedes las palabras de Fidel Castro: “Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra”. 