La verdad que ocultan los medios sobre Cuba

Tweet Powered by Web Agency Anabel Madiedo Oropeza* - Razones de Cuba.- Es gratificante ver en las redes sociales como numerosas personas alrededor del mundo defienden a la Revolución Cubana, por la historia escrita con esfuerzo, voluntad política y garantías de programas sociales a favor de las grandes mayorías. Una Revolución que desterró para siempre de nuestra heroica isla flagelos como la pobreza, la prostitución, la ignorancia, el analfabetismo, la falta de acceso a la salud, entre otras. Social media communication concept Tener la oportunidad de intercambiar en las redes sociales permite también ver la realidad de otros pueblos en el orbe, y ellos retroalimentarse con la nuestra. En reiteradas ocasiones he conversado con personas que reconocen los logros de Cuba, aunque también el debate ha sido con quienes se oponen al sistema social que construimos y que decidimos escoger el 1ro de Enero de 1959, hace ya casi 60 años con la guía inequívoca de nuestro líder histórico Fidel Castro que tuvo la claridad absoluta de qué era y es lo mejor para el pueblo cubano. Algunos amigos comentan frases como estas: -Cuba “es un mal ejemplo para los pobres de América Latina” (según la ideología capitalista), por lo que al sistema social cubano hay que defenderlo a como dé lugar, es nuestro primer territorio liberado de la Patria Grande Latinoamericana. -Todavía en este mundo infame tenemos algo para festejar…!gracias Cuba! -Debemos cuidar los ejemplares logros alcanzados por Cuba, porque solo se pueden hacer en el marco de una revolución como la cubana. -Cada día me lleno más de valor cuando veo en qué mundo tan inmoral vivimos. Vengo de una generación que jamás pensó en tal grado de degradación, pero es la realidad que se viene gestando hace siglos por el crecimiento del poder de unos pocos, esencia del capitalismo, los únicos que nos hemos resistido estoicamente a ese camino somos los cubanos, la isla de Cuba. -Cada día me siento más orgulloso de ser cubano y de mantenerme en la primera fila de la interacción revolucionaria para morir tranquilo, con mi conciencia limpia. -Debieran informar repetidamente esto, los medios de “comunicación” hacen oídos sordos a estas noticias, acá jamás escuché un comentario, lamentable; claro si favorece a Cuba, calladitos… Los grandes medios y también los “independientes”, aunque sabemos que no lo son, manipulan la opinión pública en contra del proceso revolucionario cubano y ocultan verdades como que tenemos un sistema educacional y de salud pública excelente, comprobado por organismos internacionales que se dedican a evaluar estos parámetros de desarrollo humano; que nuestro pueblo tiene derecho a la recreación, a la seguridad social; que se subsidian muchos servicios que son parte de los derechos humanos elementales, etc. Pero es archiconocido que estos medios en manos enemigas no les conviene reconocer que defendemos un sistema social exitoso a pesar de la guerra económica que se nos hace, a pesar de ser un país asediado por el mayor imperio jamás conocido en la historia. Hoy se lleva a cabo en Cuba uno de los procesos más genuinamente democráticos que se haya realizado a lo largo de la historia revolucionaria, una nueva y más completa reforma a la Constitución. Un proceso en el que participan cubanas y cubanos como parte de otro derecho inviolable que es la libertad de expresión y la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales, elementos básicos de nuestra democracia participativa. Una vez más daremos una lección, no solo de democracia sino de unidad del pueblo, de confianza en su dirección política y de respeto a los principios socialistas de nuestro sistema social, sin embargo esos medios que debieran llamarse de “des-información” insisten en distorsionar el proceso y otorgan una connotación contraria a la realidad, para crear el miedo, la inseguridad y la desconfianza en la actual gestión político-administrativa del gobierno cubano. Simplemente, es más de la misma estrategia subversiva y manipuladora de la ultraderecha anticubana y pro-imperialista, contra la cual hemos desarrollado una batalla de ideas que no cesa y que está presente también y lo estará aún más en las redes sociales, en la medida que más cubanos puedan acceder a este medio para defender las conquistas de nuestra Revolución. *Médico internacionalista Comentarios