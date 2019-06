Nega: `Sobre Cuba y Venezuela en los medios desaparece toda pluralidad y toda voz discordante´

Junto a la ría de Bilbao hablamos sobre medios de comunicación, libertad de expresión y sobre cómo, desde los consorcios mediáticos, se distorsiona hasta el infinito la realidad de procesos revolucionarios como los de Cuba y Venezuela. Es Ricardo Romero Laullón, más conocido como el Nega, músico, productor y escritor, integrante del grupo Los Chikos del Maíz.

JW Player goes here

Ver este mismo vídeo en Youtube (calidad HD)

Nega se encuentra presentando su libro "Llamando a las puertas del cielo". La editorial Akal lo presenta así: "Llamando a las puertas del cielo es el relato en primera persona de una de las bandas de rap más importantes del país, un viaje en furgoneta por la música, la política y las historias personales de uno de sus integrantes, Nega. No importa si no has escuchado al grupo o no conoces su trayectoria: este es un libro para todos los que quieran escuchar una buena historia contada con mucha honestidad, sentido del humor y rabia que sale de muy adentro. Una narración directa, descarnada y emocionante sobre cómo aquello que no escogemos –el barrio, la familia– es lo que nos hace ser lo que somos".

Nuevo videoclip de Chikos del Maíz, que regresasan a los escenarios



Llamando a las puertas del cielo - Nega (LCDM) - La Tuerka Rap

"Tesis de abril": canción con referencias en su letra al medio Cubainformación TV

Equipo de producción: Esther Jávega y Eneko Calle.

Visita las redes sociales de Cubainformación:

https://www.facebook.com/cubainformacion

https://twitter.com/cubainformacion

https://www.instagram.com/cubainformacion/

https://www.youtube.com/user/CubainformacionTV/videos