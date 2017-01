Presidente de EEUU firma orden para construir el muro en la frontera con México

Tweet Powered by Web Agency Cubadebate - Video: HispanTV.- El presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Seguridad Interior, John F. Kelly, entre otros, durante una visita del mandatario a ese departamento, este miércoles. Foto AP. El presidente Donald Trump firmó hoy la orden para iniciar la construcción del muro fronterizo con México. También dispuso la creación de nuevos centros para detener inmigrantes no autorizados en la frontera sur y la reactivación de un programa federal para agilizar deportaciones. “Hemos hablado de esto desde el comienzo”, indicó el mandatario al firmar una de las dos órdenes ejecutivas sobre seguridad fronteriza y migración que planeaba firmar el miércoles. El vocero Sean Spicer indicó que el mandatario adoptará sus primeras medidas migratorias cuando firme dos acciones ejecutivas tras tomar juramento al secretario de seguridad nacional John Kelly. “De una manera u otra, México pagará”, dijo Spicer en referencia al muro durante su conferencia de prensa diaria, en la que omitió la presencia en la capital estadounidense del canciller mexicano Luis Vildegaray para su primera reunión con el nuevo gobierno estadounidense. Videgaray no ha efectuado comentario alguno a los medios de comunicación. Después del mediodía, Trump compareció ante un grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Aduanas en el Departamento de Seguridad Interna (DHS). En su mensaje, el presidente matizó sus palabras a la hora de referirse a México y a su decisión de firmar una orden ejecutiva para construir el muro fronterizo: “A partir de hoy vamos a tener el control absoluto de nuestras fronteras. Y discutiremos con México la mejor forma para coordinarnos para hacer frente a la inmigración desde Centroamérica, para desmantelar a los carteles de la droga, combatir el tráfico de las drogas y frenar el dinero del narcotráfico”, aseguró Trump en un intento por contener las reacciones de protesta y los reclamos para que el presidente de México cancelara su visita a Washington la próxima semana. “A Estados Unidos le conviene una economía fuerte y estable en México”, enfatizó para insistir en la necesidad de coordinar sus esfuerzos para garantizar la seguridad fronteriza entre ambos países. “Una nación sin fronteras no es una nación”, señaló el mandatario. “El secretario de Seguridad Interna, trabajando en conjunto conmigo y mi equipo, comenzará de inmediato la construcción de un muro en la frontera. Lo necesitamos mucho”, dijo también. Donald Trump quiere reforzar la frontera de 3 mil 150 kilómetros entre México y Estados Unidos con un gran muro de cemento. Actualmente hay vallas metálicas y rejas en unos mil kilómetros. Las barreras físicas empezaron a colocarse en 1994 con Bill Clinton, pero se ampliaron sobre todo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y para frenar la inmigración ilegal. La frontera va desde la zona de San Diego y Tijuana en el oeste hasta Matamoros-Brownsville en el este. El muro de Trump sería de hormigón y acero y tendría hasta 15 metros de altura. La extensión podría ser de unos mil 600 kilómetros, ya que en varias zonas hay barreras naturales y otras son propiedad privada o reservas naturales. En Arizona, un tramo del muro dividiría el territorio de la comunidad indígena Tohono O’odham. Trump dijo que construirlo costaría unos 8 mil millones de dólares. El Instituto Tecnológico de Massachusets calculó mucho más: hasta 40 mil millones de dólares, ya que se necesitarían 9,7 millones de metros cúbicos de hormigón y 2,3 millones de toneladas de acero. (Con información de La Jornada y DPA) Comentarios