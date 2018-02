Constitución del Frente Aintiimperialista Internacionalista (Comunicado)

Tweet Powered by Web Agency Frente Antiimperialista Internacionalista.- El 2 de diciembre de 2017 se constituyó el FAI, una organización de carácter internacionalista fundada con el objetivo de crear “la más amplía unidad antiimperialista” capaz de superar las limitaciones que impone la actual fragmentación de las fuerzas de la resistencia antiimperialista. A este encuentro constituyente asistieron un numeroso grupo de militantes de organizaciones políticas y de la solidaridad de diversas nacionalidades y de diversos territorios del estado español. Se acordaron los principios políticos e ideológicos que dan cohesión al frente, los objetivos, las prioridades y la estructura inicial de la organización. Se acordó que el FAI es una organización plural y flexible, fuertemente cohesionada política e ideológicamente, cuyo perímetro es político y no territorial. Así mismo se consideró que en el momento actual, nuestra capacidad para hacer frente al imperialismo está cada vez más lejos de ser efectiva, a pesar de las numerosas evidencias del auge del dominio de unos países sobre otros por medio de la fuerza y la constatación de que las potencias más poderosas del planeta recurren a cualquier medio para someter a los pueblos y países que suponen un obstáculo para sus intereses.

La concentración de fuerzas, la superación de la fragmentación y la cohesión políticoideológica son una necesidad incuestionable y esa es la razón de la constitución del FAI. Compartimos que imperialismo, capitalismo, guerra y fascismo son elementos de la lógica de acumulación, que estamos en una fase de expansión imperial que persigue el dominio del planeta, que esta dominación se lleva a cabo por cualquier tipo de guerra en cualquier lugar del mundo y que en todos los casos la violencia empleada no tiene límites. Desde la caída del bloque socialista, la OTAN, como fuerza militar de la coalición imperialista occidental, ha ampliado su ofensiva imperialista a una escala global, actuando constantemente a espaldas del Derecho Internacional. Las consecuencias

aparecen todos los días en los medios de comunicación: millones de muertos, mutilados, desplazados, un sufrimiento que no para de aumentar y cuyas causas se ocultan y manipulan sistemáticamente por los medios de comunicación, las industrias culturales y la clase política. Occidente ha desarrollado un potente aparato de propaganda para conseguir que la población acepte ignorar la barbarie. Las guerras aparecen como necesarias, y se justifican en defensa de los más altos valores de la humanidad: la libertad, la democracia, los derechos humanos, la paz…, vaciándolos de todo contenido para convertirlos en consignas de la estrategia imperialista. Compartimos asimismo que el estado español es protagonista en esta recolonización del mundo. Su situación geoestratégica en el cruce de los ejes Europa-África y Mediterráneo-América es crucial como base se operaciones estratégicas. El escudo antimisiles en la base de Rota, el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) en Torrejón, la Fuerza Especial Tierra-Aire de Respuesta de Crisis de EEUU en Morón, el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en Bétera y la militarización estratégica de Canarias son elementos clave de la Guerra-Mundo. Aumentamos nuestras fuerzas expedicionarias en África, Oriente Medio y Este de Europa, nuestro presupuesto militar se ha incrementado un 80%, mientras continúan los recortes sociales (las pensiones han aumentado un 0,25%). Todo señala nuestra deriva militarista al tiempo que crece nuestra injerencia en América Latina bajo los intereses de Estados Unidos, del que somos portavoces en la Unión Europea. He aquí algunos de los fundamentos políticos del FAI: El imperialismo es la forma que adopta el capitalismo en el presente momento de su desarrollo histórico.

Estamos en guerra, aunque los frentes de batalla estén fuera de nuestras fronteras.

El internacionalismo es una exigencia irrenunciable para cualquier lucha antiimperialista, un compromiso para romper el sistema de dominación y

desposesión estructural.

Argumentar que ante la expansión imperialista no se está ni con unos ni con otros, es situarse abiertamente del lado del imperio.

La Guerra imperialista está dirigida por la coalición occidental, agrupada fundamentalmente alrededor de la OTAN bajo la hegemonía de EE.UU.

La Unión Europea funciona como una estructura de defensa de los grandes intereses económicos y trata de mantener su dominio en sus excolonias, utilizando todo tipo de violencia. Del mismo modo que compartimos principios ideológicos y políticos esenciales, compartimos la idea de que solo la concentración de fuerzas puede tener una incidencia real, que es necesario dotar de coherencia a todas las luchas parciales desde la conciencia internacionalista y que es necesario dotarnos de una estructura unitaria de carácter permanente, desde la que contribuir a la formación y el debate teórico y aumentar la capacidad de acción. El FAI ha adoptado una estructura flexible, una Mesa de Coordinación, que permite tanto la identificación conjunta de prioridades para la acción como la coordinación de las actividades y la autonomía de las organizaciones integrantes en el marco de su territorio o ámbito de trabajo. También articula y socializa las experiencias y el conocimiento mediante Grupos de Trabajo que abordan las diferentes zonas del mundo o sectores específicos como la OTAN y el papel del estado español. Precisamente sobre este último asunto tratará la III Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos Contra la Guerra Imperialista y la OTAN, a celebrar en 2018 y cuya organización asume ya el FAI. Llamamos a las organizaciones y a las personas cuyos principios las sitúan en la lucha contra la dominación, la explotación, la desposesión, el crimen y el sufrimiento humano a incorporarse a este espacio unitario de resistencia y lucha antiimperialista y así formar parte de los pueblos y países que desde hace décadas se enfrentan sin descanso a esta barbarie.

¡¡¡ NO PASARAN !!!

FRENTE ANTIIMPERIALISTA INTERNACIONALISTA, 20 de febrero de 2018.

Contacto: frente_antiimperialista@riseup.net

