Reporte revela más de 4 500 casos en EE.UU de abusos sexuales contra niños inmigrantes no acompañados

Tweet Powered by Web Agency Cubadebate.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) recibió más de 4,500 quejas de abuso sexual contra menores no acompañados de 2015-2018, según documentos internos de la agencia divulgados el martes por el Representante Demócrata de Florida Ted Deutch. Además, según los documentos, se informaron al Departamento de Justicia 1,303 quejas durante el mismo periodo de tiempo. Deutch se refirió a los documentos durante una audiencia de alto perfil en la Cámara de Representantes el martes sobre la política de “tolerancia cero” de la administración de Trump, que resultó en la separación de miles de niños inmigrantes de sus padres. Dijo que los documentos “demuestran que en los últimos tres años, ha habido 154 miembros del personal que atiende a menores no acompañados, permítanme repetirlo, funcionarios que ateinden menores no acompañados acusados de agresión sexual”. “Esto equivale en promedio a una agresión sexualpor semana por parte del personal de HHS a menores no acompañados “, agregó. La publicación digital Axios fue la primera en develar los documentos. “Estoy profundamente preocupado por los documentos que han sido entregados por el HHS que registran un gran número de agresiones sexuales contra niños no acompañados bajo la custodia de la Oficina de Refugiados y Reasentamiento”, dijo Deutch. “Juntos, estos documentos detallan un entorno de agresiones sexuales sistémicas por parte del personal que atiendea niños no acompañados”. La portavoz de HHS, Caitlin Oakley, abordó los informes en una declaración, diciendo que la seguridad de los menores es una “preocupación principal” y señaló que existen “estándares rigurosos” para los empleados, que incluyen verificaciones de antecedentes obligatorias. “Estos son niños vulnerables en circunstancias difíciles, y ORR entiende completamente su responsabilidad de garantizar que cada niño sea tratado con el mayor cuidado. Cuando se hacen denuncias de abuso, abuso sexual o negligencia, se toman en serio y ORR actúa rápidamente para Investiga y responde “, dijo Oakley. En la audiencia del martes, el comandante del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de HHS de los Estados Unidos, Jonathan White, defendió a su agencia contra las acusaciones de abuso sexual cuando el Representante Tom McClintock, un republicano de California, le pidió que respondiera a las acusaciones de que todos eran “niños menores” abusadores “durante una” calumnia en automóvil hace unos minutos “. “Compartimos la preocupación de que creo que todos los que están en esta sala se sienten. Cada vez que abusan de un niño al cuidado de la ORR es demasiado”, dijo White. Agregó que “la gran mayoría de las acusaciones resultan infundadas cuando son investigadas por las autoridades estatales y federales y las autoridades estatales de concesión de licencias a las que los remitimos”. “Es importante tener en cuenta que no tengo conocimiento de una sola instancia en ninguna parte de una acusación contra el personal federal de ORR por abuso de un niño”, dijo White. Según Axios, algunos de los incidentes que se informaron al Departamento de Justicia incluyeron acusaciones contra miembros del personal que fueron acusados ​​de tener relaciones con menores, contacto sexual no deseado y mostrar videos pornográficos a los menores. Axios también informó que de las miles de quejas, hubo 178 acusaciones contra el personal adulto. Comentarios