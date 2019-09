Tweet Powered by Web Agency Cubainformación TV – Basado en un texto de teleSUR.- En 2005, Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron el llamado Compromiso de Sandino en la localidad cubana del mismo nombre. Han pasado 14 años, y el resultado es espectacular: seis millones de personas del continente –sin contar las de Cuba- han sido ya operadas de la visión. JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube (calidad HD)

Edición: Ana Gil. Presentación: Lázaro Oramas. ¿Por qué 6 millones de operaciones gratuitas no son noticia? La razón es de clase Cubainformación TV – Basado en un texto de teleSUR.- En 2005, Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron el llamado Compromiso de Sandino en la localidad cubana del mismo nombre. Cuba y Venezuela se comprometían así a extender a toda América Latina la llamada Operación o Misión Milagro: un programa solidario para operar gratuitamente de la visión a personas de bajos recursos. Han pasado 14 años, y el resultado es espectacular: seis millones de personas del continente –sin contar las de Cuba- han sido ya operadas, la mayoría por personal de la Isla. Venezuela ha aportado, además, importantes recursos económicos. La mitad -3 millones- han sido en la propia Venezuela. En Bolivia 700 mil, 171 mil en Nicaragua; 136 mil en Guatemala, 61 mil en Brasil… Y decenas de miles de personas más en Argentina, México, Perú, Colombia, etc., etc., etc. Pero sobre semejante obra de solidaridad global no hay noticias, ni reportajes, ni artículos de prensa, ni editoriales. Hay un silencio absoluto en los medios corporativos de América Latina. Y del mundo. ¿Por qué?, se preguntarán. La razón es “de clase”: la Misión Milagro beneficia a la gente más pobre de estos países. Y molesta a la élite médica y las empresas privadas de la salud. Muchas son clientes publicitarios de la prensa latinoamericana. Que, a su vez, es el altavoz que defiende sus intereses y construye los necesarios referentes de su modelo de sociedad. Visita las redes sociales de Cubainformación: https://www.facebook.com/cubainformacion

