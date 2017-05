Quien se informe por la prensa corporativa jamás lo podrá entender: un millón de personas desfiló en La Habana

Tweet Powered by Web Agency teleSUR.- Este primero de mayo, en la Habana desfilaron cerca de 1 millón de personas frente a la Plaza de la Revolución José Martí, en una marcha que fue dedicada particularmente a los jóvenes y que habla de la continuidad del proyecto revolucionario. La conmemoración puso de manifiesto también la solidaridad del pueblo y el gobierno cubano con Venezuela, en un contexto regional en el que la derecha impulsa el avance neoliberal. Primero de Mayo: Cuba desbordada en sus plazas Prensa Latina El desfile del 1 de Mayo será una demostración del compromiso de los trabajadores con la obra de la Revolución, aseguró el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte. Bajo el lema Nuestra fortaleza es la unidad, miles de cubanos marcharán hoy en todo el país este Día Internacional de los Trabajadores comprometidos con la defensa del socialismo y la obra de la Revolución. Desde horas tempranas, cubanos de todas las generaciones se congregan en plazas, parques y avenidas para asistir a lo que se prevé sea un desfile épico para enaltecer el valor del trabajo y de apoyo al proceso revolucionario de la nación caribeña. La ocasión será propicia también para reclamar una vez más el cese del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos y demandar la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. Además, el pueblo cubano reiterará su apoyo a la Revolución bolivariana de Venezuela ante los ataques terroristas de grupos financiados por la derecha, y su rechazo a la ofensiva en América Latina contra los procesos democráticos y sus líderes. La víspera, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte, reconoció que desarrollar el 1 de Mayo sin la presencia física del líder de la Revolución, Fidel Castro, incorpora una dimensión particular al desfile, pero su legado lo interpretamos desde el cumplimiento diario del deber, afirmó. Significó, además, que el desfile en la Plaza de la Revolución, ubicada en la capital cubana, cierra una jornada de reconocimiento y estímulo a trabajadores destacados. En ese sentido, el presidente cubano, Raúl Castro, entregó este domingo los títulos de Héroe y Heroína del Trabajo de la República de Cuba a 10 personas destacadas en sus labores. Entre los trabajadores que recibieron la distinción está el teniente coronel y doctor Roberto Castellanos, quien desde 2006 integró el equipo médico del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro; y atendió en 2013 al expresidente venezolano Hugo Chávez. Tal distinción junto a la Orden Lázaro Peña de Segundo y Tercer Grado y la Medalla Jesús Menéndez la merecieron 47 trabajadores destacados y cuatro colectivos laborales, de acuerdo con el diario Granma. Por su parte, el historiador de La Habana, Eusebio Leal, recibió el sello conmemorativo por el aniversario 75 de la Central de Trabajadores de Cuba. Amplia repercusión internacional por el Primero de Mayo en Cuba La Habana, 1 may.- Los multitudinarios desfiles en Cuba por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, alcanzaron una amplia repercusión internacional por el hecho de que millones de personas marcharon desde temprano por plazas y avenidas del país en respaldo a la Revolución, y en reclamo del cese del bloqueo y por la devolución a Cuba del territorio que ocupa la ilegal base estadounidense en Guantánamo. La presencia en la Plaza de la Revolución José Martí, en la capital, del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, ocupó un espacio central del canal multiestatal Telesur. Describió la marcha por la efeméride como un recorrido colmado de pancartas, cánticos, actividades culturales y color en las principales plazas de la Isla. Evgueni Makarov, vicepresidente de la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia (FNPR en ruso), encabezó la delegación de su organización en los festejos por el Primero de Mayo en La Habana, según el canal de televisión Russia Today. Antes de partir hacia La Habana, Nikolai Blojin, jefe de Relaciones Internacionales de la FNPR, Makarov señaló la expectativa que le provocaba participar junto a los trabajadores cubanos en el desfile en la Plaza de la Revolución. También la agencia española de noticias EFE se refirió a la fecha, al anunciar que Cuba celebra otro masivo Primero de Mayo, fecha festiva en la nación desde hace años. Sus colegas de la AFP expresaron que la movilización nacional rindió tributo especial al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y que solo en La Habana se esperaba que cientos de miles de trabajadores, estudiantes y delegados internacionales se concentraran desde temprano en la Plaza de la Revolución. Añadieron que a diferencia de otros países donde el Primero de Mayo es motivo de reclamos laborales y choques con la policía, en Cuba se marcha en respaldo al gobierno. Los cubanos también se movilizaron en apoyo a Nicolás Maduro Moro, presidente de Venezuela, el mayor aliado de la Isla. Prensa Latina, a su vez, reflejó el lema La unidad es nuestra fortaleza, al referirse al acto central por el Día Internacional de los Trabajadores, en respaldo mayoritario a la Revolución y al empeño de perfeccionar el socialismo. Cerca de mil 600 personalidades y miembros de organizaciones sindicales y de solidaridad de América Latina, el Caribe, Europa, África, Asia y Canadá viajaron a La Habana, para compartir los festejos por el Día del Proletariado Mundial. (Siempre con Cuba/ACN) Comentarios