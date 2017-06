Muere Fernando Martínez Heredia, uno de los grandes del pensamiento revolucionario

Tweet Powered by Web Agency Falleció Fernando Martínez Heredia, uno de los grandes del pensamiento revolucionario de América Latina, con quienes pudimos charlar hace ya varios meses JW Player goes here Ver este mismo vídeo en Youtube Nota: esta entrevista fue realizada en el mes de noviembre, antes del fallecimiento de Fidel Castro. Martínez Heredia afirma con rotundidad que es imposible un "capitalismo cubano", por el que apuestan algunos supuestos "nacionalistas de derecha". Sería realmente un "capitalismo cubano-estadounidense". Conversamos también acerca del impulso a la cultura del debate en la Cuba de hoy. Afirma que mientra en el "capitalismo el sistema se encarga de neutralizar el debate crítico", en el socialismo cubano se debe "promover la discusión de ideas y la divergencia". "Es curioso -remarca- cómo en Cuba ha sido Raúl Castro, `un militar de toda la vida´, quien ha pedido a todo el mundo que haya debate y discrepancia". Afirma que, aunque ciertos rasgos de autoritarismo no se han desterrado aún en la Isla, el debate se abre camino. Pero que "debatir para hacer ruido no merece la pena, el debate debe ser para algo". También rechaza "el debate como adorno, como hace el capitalismo. Eso en el socialismo hay que rechazarlo". También enfatiza que "para debatir hay que estar informado" y que "debe haber una educación en la discusión". Y concluye que el debate tiene un gran caldo de cultivo en Cuba, porque "el pueblo cubano tiene el record mundial en conciencia política". Equipo de producción de Cubainformación TV (video y fotografías): Patricia Moncada, José Manzaneda, Karoly Emerson, Emerio Rodríguez. Edición: Javier Matabuena. Cuba: Falleció Fernando Martínez Heredia, uno de los grandes del pensamiento revolucionario de Nuestra América Resumen latinoamericano, 12 junio 2017. En la madrugada de este lunes, ha fallecido de un infarto en su querida Cuba, el pensador y activo agitador en el debate de ideas, Fernando Martínez Heredia. Martínez Heredia era pedagogo y abogado, Director del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello y sus escritos ayudaron y ayudarán a futuro a comprender no sólo la savia fundamental de la que está alimentada la Revolución Cubana sino que desde su concepción latinoamericanista y caribeña siempre estuvo el pie del cañón en la solidaridad con la lucha de los pueblos. Actualmente, y lo podemos decir desde Argentina con todo dolor, era uno de los grandes impulsores de las Cátedras Fidel Castro, que rescatan el legado del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana. Vayan estos datos sobre la biografía de Martínez Heredia para conocer aún más y extrañarlo desde este mismo momento, aunque sus enseñanzas seguirán rodando por todo el continente, alumbrando la lucha por el socialismo. Fernando Martínez Heredia

Alma mater Academia de Ciencias de Cuba

Ha recibido múltiples reconocimientos.

Académico Titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Doctor en Derecho, Profesor Titular de la Universidad de La Habana, Investigador Titular. Especialista en Ciencias Sociales, ensayista e historiador. Nació el 21 de enero de 1939 en Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus, Cuba. Inicio de su vida laboral Su extensa y exitosa trayectoria como educador revolucionario, se inicia en los primeros años de la Revolución al graduarse como profesor de Secundaria Básica del Plan Fidel, impartiendo las asignaturas de ciencias sociales en la Escuela Lazo de la Vega. Posteriormente como Profesor de Filosofía de la Universidad de La Habana y director de su Departamento de Filosofía. Al finalizar la década del 60 participó como miembro del grupo que elaboró el “plan de universalización de la enseñanza y acceso a la educación superior”, y también formó parte del grupo que tuvo a su cargo investigaciones sobre Educación Superior. Contribuciones Como profesor de enseñanza postgraduada ha impartido cursos y conferencias sobre temas sociales en diversas instituciones del País y de otros diecinueve países, en los cuales ha trabajado como profesor o investigador invitado. Permanente investigador de la realidad cubana y latinoamericana, ha participado de las investigaciones sociales de la Universidad de La Habana, del Centro de Estudios sobre Europa Occidental, del Centro de Estudios sobre América y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido colaborador científico del Programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Cuba; miembro de la Cátedra “Ernesto Che Guevara” y del Seminario Problemas del Mundo Actual del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajador del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello y presidente de la cátedra de estudios “Antonio Gramsci”. Publicaciones Ciencias Sociales, 2015.

Enriquece de forma extraordinaria con sus criterios, el diálogo educativo que caracteriza sus intervenciones y publicaciones que en el orden de más de doscientos artículos y ensayos aparecen en revistas especializadas en Cuba y en el extranjero. También sus resultados investigativos alimentan los textos que como autor ha editado o los más de diez libros donde aparece como coautor, entre los últimos títulos están: “Socialismo liberación y democracia”; “La revolución cubana del 30” y “El ejercicio de pensar”. Responsabilidades asumidas • Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, de las Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.

• Director de la Revista Pensamiento Crítico.

• Miembro de los Consejos de las revistas latinoamericanas América Libre, Caminos, Debates Americanos (Cuba), y Anuario de la Fondazione Che Guevara (Italia).

• Miembro del Comité Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

• Director del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello actual director (2016), desde hace 8 años.

Reconocimientos Ha recibido numerosos reconocimientos y condecoraciones, pero sólo destacaremos: • Distinción “Por la Educación cubana”.

• Distinción por la Cultura Nacional.

• Premio Ensayo de Casa de las Américas.

• Premio Nacional de Ciencias Sociales.

• 2015 Premio Nacional de Investigación Cultural [1]

Sobre el Premio Nacional de Investigación Cultural recibido, expreso en entrevista a la periodista Lisdanys Alfonso Rivas : ""... sigo impartiendo mis conferencias unas tras otras… No puedo dejar de trabajar. De hecho, este premio constituye un reto, una invitación a seguir adelante, a seguir superándome. Uno debe dedicar su tiempo a lo que hace y sabe útil, y sacrificarse si de verdad está comprometido con el mundo en que vive y la sociedad que lo formó.""

Comentarios