Una Constitución que reafirma la confianza que Fidel siempre tuvo en las nuevas generaciones

Yuniel Labacena Romero - Juventud Rebelde.- La nueva Constitución de la República de Cuba aprobada el sábado último por la Asamblea Nacional del Poder Popular, es una norma jurídica que tiene muy presente a los niños, adolescentes y jóvenes, un segmento poblacional cuyos derechos son vulnerados en muchas partes del mundo. Es una Carta Magna que en toda su extensión reafirma la confianza que siempre tuvo Fidel en las nuevas generaciones. De esos valores habló Susely Morfa González, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en el Segundo Período Ordinario de la 9na. Legislatura de nuestro Parlamento, momento en el que también ratificó el compromiso de que las nuevas generaciones estarán, de manera consciente junto a nuestro pueblo el próximo 24 de febrero, para respaldar la nueva Ley de leyes. Precisamente, el artículo 87, de manera especial, reconoce el papel de los jóvenes dentro de la sociedad y de la Revolución, aunque, como recordó la dirigente juvenil, no es el «único momento del texto en que se alude a ellos, pues esta es una norma jurídica de futuro, y cuando se habla de ello tiene que estar presente ese segmento poblacional». Nos llena de orgullo, optimismo y amor propio, pero también nos entrega altas responsabilidades para el hoy y el mañana del país en temas relacionados con el envejecimiento poblacional, el desarrollo económico social en la defensa desde la ideología y también ante una posible agresión armada, destacó Morfa González. Finalmente, resaltó la experiencia sin precedentes que vivieron los jóvenes en la consulta popular —que tuvo lugar del 13 de agosto al 15 de noviembre últimos—, quienes con profundidad y madurez no solo hicieron acto de presencia en las reuniones sino que tuvieron una participación real, activa y responsable, con propuestas bien pensadas y reflexiones que permitieron enriquecer la Carta Magna.