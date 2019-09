Cuba denuncia calumnias de Trump y Bolsonaro en Naciones Unidas

Tweet Powered by Web Agency teleSUR.- En el marco del 74 periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que el discurso del mandatario Donald Trump fue "aburrido, con más de lo mismo, con un enfoque viejo, desajustado de la realidad que vive el pueblo de los Estados Unidos y la propia situación internacional. Un discurso calumnioso". Discurso de Jair Bolsonaro Canciller Bruno Rodríguez rechaza calumnias de Trump y Bolsonaro contra Cuba en Naciones Unidas Durante su intervención el mandatario estadounidense arremetió contra grupos sociales, sistemas de Gobierno y países que supuestamente amenazan los intereses de su nación, entre ellos Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Corea del Norte e Irán. Por su parte Bolsonaro se pronunció en contra del programa de solidaridad Más Médicos Juventud Rebelde El Ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla rechazó enérgicamente a través de su cuenta oficial en Twitter, las declaraciones contra Cuba presentadas por el presidente norteamericano Donald Trump, y el de Brasil Jair Bolsonaro, ante el 74 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Durante su intervención el mandatario estadounidense arremetió contra grupos sociales, sistemas de Gobierno y países que supuestamente amenazan los intereses de su nación, entre ellos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Corea del Norte e Irán. De igual forma envió un mensaje a los migrantes que intentan ingresar a su país sin documentación: «No van a poder entrar mientras yo sea presidente». Según él todas sus políticas están orientadas supuestamente a defender la estabilidad del mundo, la libertad y la democracia. Sin embargo, inició su discurso alardeando del poderío militar de su país: «Estados Unidos es con diferencia el país más poderoso del mundo», pero confío en que Washington no tenga que usar ese poder. Por su parte el Presidente brasileño se pronunció en contra del programa de solidaridad Más Médicos y arremetió contra el programa social que llevó salud a los brasileños más vulnerables desde la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva hasta su llegada al poder. El Canciller cubano aseguró que el mandatario brasileño delira y añora los tiempos de la dictadura militar, y le recomendó ocuparse de la corrupción en su sistema de justicia, gobierno y familia. Asimismo, Rodríguez aseguró que Bolsonaro es el líder del incremento de la desigualdad en Brasil. Este año el segmento de alto nivel del organismo en su 74 período de sesiones cuenta con la participación de 135 jefes de Estado y de Gobierno. Se reunió Canciller cubano con sus homólogos de varios países El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se reunió con sus homólogos de Perú, Néstor Popolizio; de Costa de Marfil, Marcel Amon-Tanoh; de Georgia, David Zalkaliana; de Camerún, Lejeune Mbella; de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf; y con la canciller de Noruega, Ina Marie Eriksen Soreide Granma El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, desarrolló este lunes una amplia agenda de reuniones bilaterales con cancilleres de diferentes países, en el marco del debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Rodríguez se reunió con sus homólogos de Perú, Néstor Popolizio; de Costa de Marfil, Marcel Amon-Tanoh; de Georgia, David Zalkaliana; de Camerún, Lejeune Mbella; de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf; y con la canciller de Noruega, Ina Marie Eriksen Soreide. También intervino en la reunión de alto nivel sobre cobertura universal de salud, en la cual denunció que el injusto orden internacional y el sistema capitalista considera este importante sector como una mercancía y no como un derecho. En ese sentido, añadió, la experiencia cubana demuestra que, cuando hay suficiente voluntad política, es posible construir un sistema de salud único, público, gratuito y accesible para el 100 por ciento de la población. Para obtener estos resultados, resaltó el canciller, no sólo hemos enfrentado los retos que nos impone nuestra condición de pequeño país en desarrollo, sino además el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos por casi 60 años, y que hoy se recrudece. El canciller manifestó, por medio de su cuenta oficial en Twitter, que se mantuvo atento a los debates de la Cumbre de Acción Climática y subrayó que es preocupante el acelerado agravamiento de las condiciones medioambientales globales. Ahora que el planeta se acerca peligrosamente a su punto de no retorno, se requieren acciones urgentes y compromisos más ambiciosos, en primer lugar, de los países desarrollados, añadió. Rodríguez encabeza la delegación de Cuba que participa en el segmento de alto nivel de la Asamblea General, la cual está integrada ?además? por la viceministra de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez; el director general de Estados Unidos, Carlos Fernández de Cossío; la representante permanente alterna de Cuba ante Naciones Unidas, Ana Silvia Rodríguez, y otros funcionarios. (Tomado de Prensa Latina)