Mariela Castro habla sobre manipulación, diversidad sexual e imperialismo, última entrevista a Fernando Martínez Heredia (programa 471)

Mariela Castro Espín, diputada cubana: panel "Estrategias de comunicación frente a la desinformación sobre la diversidad sexual en Cuba"

`El pueblo cubano tiene el record mundial en conciencia política´: última entrevista de Cubainformación a Fernando Martínez Heredia

La diferencia de informar sobre un ataque a un hospital de París... o de Caracas

30 mil cooperantes médicos de Cuba, tropas de Colombia en la frontera y siete bases de EEUU: ¿dónde está la injerencia en Venezuela? Cubainformación ofrece a radios libres y comunitarias la posibilidad de emitir semanalmente este programa. Cada programa semanal nuevo es descargable a partir de los jueves, después de las 12.30 AM (franja horaria Estado español). Contacto: cubainformacion@cubainformacion.tv