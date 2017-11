ONU pide fin de bloqueo a Cuba y EEUU lo refuerza: así es la democracia global y más temas (programa 478)

Tweet Powered by Web Agency Aviso: desde septiembre de 2017 este programa de radio es quincenal. Las tertulias de este programa abordan las siguientes temáticas: ¿Cómo responde Trump al clamor de la Comunidad Internacional contra el bloqueo a Cuba? Con nuevas sanciones

Inversión extranjera en Cuba: primeras metas cumplidas y desafíos burocráticos

¿Qué esconden los papeles sobre Kennedy que no han querido desclasificar por `seguridad nacional´? JW Player goes here



En este programa ha participado el siguiente equipo de personas: en la tertulia, Iñigo Martínez, Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda; en la técnica, María Iriarte y Javier Garijo; en edición, Ana Gil e Ivana Belén Ruiz; y en publicación en la web, José Ángel Cuetos, Esther Zúñiga y Amaia González. Música

Daniel Viglietti Audios

Venezuela: ¿hambre... o éxito contra la pobreza?

¿Qué dicen Unicef, Unesco y FAO sobre derechos humanos en Cuba?

Puigdemont, ETA y Cuba: arroz con mango… a la española

¿Por qué el chavismo se ha recuperado y la oposición se ha hundido? Cubainformación ofrece a radios libres y comunitarias la posibilidad de emitir quincenalmente este programa. Cada programa nuevo es descargable a partir de los jueves de cada quincena, después de las 12.30 AM (franja horaria Estado español). Contacto: cubainformacion@cubainformacion.tv Comentarios