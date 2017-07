Cuba propicia resolver necesidades energéticas con paneles solares

Tweet Powered by Web Agency Prensa Latina.- Autoridades cubanas propician hoy la solución de necesidades energéticas mediante paneles solares, sobre todo en comunidades del interior del país. Informes oficiales, reflejados por la Agencia Cubana de Noticias (ACN), señalan como ejemplos a la comunidad de Cugagua en el municipio de Quemado de Güines, de la central provincia de Villa Clara.



Ese reporte especifica que allí sus pobladores son los primeros de ese territorio que cuentan con energía eléctrica generada por el sol a partir de la puesta en marcha de un parque de paneles fotovoltaicos.



En los próximos tres años, deben conformar en el lugar 12 conjuntos más de este tipo, distribuidos en diferentes poblados, centros estudiantiles y de producción.



La previsión alcanza al asentamiento La Criolla, en el municipio de Santo Domingo, la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, y la minindustria de la empresa agropecuaria Valle del Yabú, entre otros escenarios.



Al respecto, el especialista en este tipo de obras, Carlos Vergara, explicó que antes de concluir julio comenzarán las primeras pruebas para la puesta en marcha definitiva de la instalación de Caguagua.



La energía eléctrica generada en este parque equivale al consumo de dos mil 200 viviendas, y ante el azote de eventos meteorológicos extremos, los paneles se pueden desmontar con rapidez para preservarlos.



Añadió que tiene una potencia instalada de 2,2 Mega Watt (m/w), y en un año puede generar unos tres mil 376 MW como promedio.



Vergara destacó que el ahorro de diesel es significativo porque asciende a 877 toneladas anuales, solamente en ese caserío.



Estudios sobre el particular refieren que Cuba recibe un promedio de radiación solar al año superior a los mil 800 kilovatios, lo que avala las potencialidades del país para estos fines.



Esas inversiones son costosas, pero se pueden recuperar en una década, y tienen una vida útil de 25 años, insisten los expertos.



La energía solar en este país se emplea fundamentalmente en sitios apartados e intrincados hasta donde no llegan las redes eléctricas convencionales.