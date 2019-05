Encuentro Internacional de Solidaridad: Una voz unitaria desde Cuba (+ Fotos)

Tweet Powered by Web Agency Laura V. Mor / Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba. Fotos: Yaimi Ravelo - Video: teleSUR.- Un nuevo Encuentro Internacional de Solidaridad se celebró este jueves en el Palacio de Convenciones de La Habana, convocado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y contó con la asistencia de más de 1.400 participantes, quienes desde 57 países representaron a más de 103 organizaciones políticas. Encuentros como este brindan la “oportunidad para escuchar las vivencias de luchadores sociales de todas las regiones, socializar ideas y construir consensos que nos permitan contrarrestar la ofensiva del neoliberalismo, frente a la escalada de Estados Unidos contra la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los pueblos”, tal como afirmó Ulises Guilarte de Nacimiento, Secretario General de la CTC. “Venir a Cuba en estos tiempos es una prueba de valentía, de compromiso político y solidaridad militante” afirmó, agradeciendo la presencia de delegados de América Latina, Europa, África, Asia y Estados Unidos. Guilarte de Nacimiento destacó las acciones injerencistas de la administración Trump contra Cuba y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero con la puesta en vigor este jueves del Título III de la Ley Helms- Burton, “una violación del derecho internacional que trasgrede la soberanía de terceros Estados y de Cuba” y subrayó enfáticamente la importancia de “mantener y defender nuestros proyectos sociales y no doblegarnos a las órdenes el imperio”. El dirigente sindical reafirmó la necesidad de continuar luchando por la liberación del expresidente Lula que cumplió un año de injusto encarcelamiento y la invariable solidaridad de Cuba con el proceso bolivariano ante los intentos de golpe de Estado, lo cual fue agradecido por Adán Chávez, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, quien sostuvo que a pesar de las agresiones “el pueblo bolivariano ha resistido y seguirá resistiendo”, ratificando el apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro y recordando que los ataques contra la nación bolivariana se iniciaron desde el mismo momento en que el Comandante eterno Hugo Chávez asumió la presidencia por primera vez.

Chávez hizo un llamado a seguir trabajando por la unidad, ante una escalada del imperialismo que será cada vez más agresiva. Guilarte de Nacimiento recordó que “Estados Unidos conoce el sabor de la derrota en suelo cubano en abril de 1961 (en referencia a la invasión a Girón) que la Revolución Cubana fertilizó la fibra y el espíritu de rebeldía y combate de nuestro pueblo, por eso es mejor que no se equivoquen”. Esta nueva acción contra Cuba fue también denunciada por Ana Teresita González Fraga, Viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), al tiempo que explicó que la Ley Helms-Burton entró en vigor en 1996, codificando el bloqueo y limitando las posibilidades reales del Poder Ejecutivo para flexibilizarlo y que el Título III ampara la posibilidad de presentar demandas contra terceros antes tribunales estadounidenses. Detalló que la efectivización de este título se había sido suspendido cada seis meses por los presidentes Clinton, Bush y Obama debido a “los problemas que en el ámbito internacional les acarrearía su extraterritorialidad”, algo que en lo que no repara el actual presidente Trump, que retomó ese instrumento legal e hizo retroceder los avances alcanzados en las relaciones bilaterales entre ambos países. González Fraga informó que ante la activación de ese título habilita a presentar demandas en tribunales estadounidenses con el claro objetivo de desestimular a la inversión extranjera en Cuba. “El propósito de la ley es imponer trabas adicionales al desarrollo económico de Cuba; colocar suficientes obstáculos para impedir una relación normal entre los dos Estados; atacar a la soberanía de terceros países, asfixiar económicamente y destruir a la Revolución Cubana”, aseguró. En este contexto de agresión se refirió a la vigencia de la Doctrina Monroe y enfatizó que atenta contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y denunció que Estados Unidos considera a Rusia y a China como enemigos, amenaza con el uso de la fuerza, utiliza el chantaje, la manipulación política, la guerra no convencional, así como la subversión y el financiamiento a las contrarrevoluciones internas para promover levantamientos en países soberanos. La viceministra brindó además un informe detallado sobre la política exterior del país, afirmando que Cuba mantiene relaciones diplomáticas con 197 Estados y que cuenta con Embajadas en 121 países, al tiempo que resaltó el compromiso del país con el multilateralismo, la Cooperación Sur-Sur y el perfeccionamiento de la ONU; aunque recalcó que Cuba no regresará nunca a la OEA. Denunció el desmantelamiento de UNASUR y la paralización de la CELAC y llamó a su reactivación ya que “representan intereses comunes de la región”. Por su parte, Fernando González Llort, Héroe de Cuba y Presidente del ICAP, enfatizó la necesidad continuar luchando e invitó al Encuentro Hemisférico Antiimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que tendrá lugar del 1 al 3 de noviembre próximo en La Habana y que contará con la presencia de movimientos de solidaridad, sindicalistas, jóvenes, estudiantes, así como todos los sectores comprometidos con impedir el avance de la derecha en la región. Las voces de los delegados El ejemplo de solidaridad de Cuba, la exigencia de la liberación de Lula, el fin del bloqueo y la devolución del territorio usurpado en Guantánamo fueron tópicos recurrentes en las distintas intervenciones de los delegados al Encuentro. Gail Walker, dirigente de Pastores por la Paz, afirmó que el pueblo cubano siempre podrá contar con muchos que “desde las entrañas del monstruo, seguirán levantándose para apoyar el ejemplo bonito que representa Cuba y para confrontar las mentiras, las distorsiones emergen cada día en los medios de comunicación de Estados Unidos sobre Cuba”. Anunció que Pastores por la Paz celebrará este año el 50 aniversario de la Brigada “Venceremos” y reiteró la solidaridad con Venezuela, Nicaragua, Palestina y “con todas las causas justas del mundo, incluso dentro de Estados Unidos”. Socorro Gómez, Presidenta del Consejo Mundial por la Paz, afirmó que la solidaridad de Cuba “cala profundamente en el corazón del pueblo brasileño y es un estímulo para liberar a Lula y seguir luchando por la democracia en Brasil”. Aseveró que Brasil ha caído en un abismo desde el golpe de Estado a Dilma Rouseff, que se profundizó aún más con la elección del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, cuando el mayor líder político del país fue excluido de la posibilidad de ser candidato. “Bolsonaro se comporta como un lacayo del imperialismo, anti-CELAC, anti-Venezuela, anti-Cuba, ha violado la Carta de las Naciones unidas, la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, el derecho internacional y se subordina a los planes intervencionistas para agredir a pueblos hermanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua” afirmó, al tiempo que repudió la criminalización de la presencia colaboradores cubanos en Venezuela como pretexto para endurecer el bloqueo a Cuba, una política que “afecta los Derechos Humanos del pueblo cubano y los esfuerzos del gobierno por su desarrollo social, por avanzar en la construcción de una sociedad próspera y sostenible”. Lorena Peña, Presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) recibió la Orden Mariana Grajales y afirmó que “es tiempo de impulsar la resistencia ofensiva ante el imperialismo injerencista y remontar la guerra mediática y las peligrosas acciones del imperialismo” y llamó a profundizar la lucha de las mujeres por sus derechos. Asimismo, condenó la política injerencista de Trump contra Cuba y los intentos golpistas contra Venezuela, ratificó el apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el llamado por ¡Lula libre ya!, el cese de la persecución en contra del expresidente Rafael Correa y su canciller Patiño y exigió la liberación de Julián Assange. La editora de Resumen Latinoamericano en Estados Unidos Alicia Jrapko, a nombre del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, informó que hay compañeros de la solidaridad defendiendo la Embajada de Venezuela en Estados Unidos pues “un ataque contra Venezuela lo es también contra Cuba”. Jrapko exigió la libertad de los presos políticos en América Latina y Estados Unidos y se comprometió a continuar “multiplicando los esfuerzos para que nadie les quitara el derecho de venir a Cuba, porque de lo contrario, seguirían haciéndolo por terceros países o por cualquier otra vía” pues “jamás podrán bloquear la solidaridad entre los pueblos”. Gabriel Molina en nombre de la Central de Trabajadores de Uruguay (PIT-CNT) se refirió a los ataques de Estados Unidos como “un atropello a las libertades” y ratificó el compromiso en la defensa de Nicolás Maduro y de “todos los pueblos que pelean por su independencia”. “Están apuntando contra nuestros países” denunció, “por eso nos atribuimos el derecho de agradecer al hermano pueblo cubano la solidaridad por permitir que millones de personas hayan recuperado su vista y hayan mejorado su calidad de vida y algunos hayan visto por primera vez gracias a la Misión Milagro”. “Hoy más que nunca es necesario la unidad de la clase obrera internacional para enfrentar un enemigo que está poniendo en riesgo la humanidad. La cuestión se divide entre barbarie y socialismo” sentenció ante un aplauso sostenido. Concluidas las intervenciones, una declaración conjunta fue aprobada al cierre del evento, condenando la Ley Helms-Burton, exigiendo el fin del bloqueo y la devolución de Guantánamo, reconociendo la soberanía de Cuba sobre ese territorio. En el documento se denuncia enérgicamente la violación al derecho internacional de las nuevas sanciones contra Cuba y condena los intentos injerencistas del imperialismo estadounidense; ratificando el apoyo a los pueblos que luchan por su soberanía y autodeterminación. Así se materializaba esa “sola voz" necesaria que enfatizó Fernando González Llort en un contexto internacional donde la ofensiva de la derecha y el imperialismo en América Latina se ha agudizado para obstaculizar los procesos revolucionarios, democráticos y populares. Comentarios