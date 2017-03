En Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, gran homenaje a Fidel Castro este sábado 25 de marzo (Ver video en directo)

Tweet Powered by Web Agency Cubainformación.- Convocado por el Movimiento de Solidaridad con la Revolución Cubana de Madrid se realizará ungran homenaje al compañero Fidel Castro este sábado 25 de marzo a las 19:00 horas. Puedes verlo aquí en directo, por streaming, a través de Cubainformación TV. Intervendrán: Eugenio Martínez Enríquez, Embajador de la República de Cuba en España; Alfredo Catalá, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos; Belén Gopegui, escritora; Ángeles Diez, socióloga; Lázaro Oramas, por el Movimiento de Solidaridad; y Javier Couso, eurodiputado. Actuarán: Ismael de la Torre, Manuel Gerena, Arita Mitten con José Morales, Juanjo Anaya con Armando Martínez, Orlis Pineda y Raúl Torres. Pantalla para ver en directo el acto, comienza a las 19:00 h. Si no se viera en la pantalla, pinchar en: https://www.youtube.com/channel/UC0zj8tEItI-j2G0BlyCLfBw/live HOMENAJE AL COMPAÑERO FIDEL CASTRO RUZ MADRID 25 DE MARZO 2017 – 19:00 HORAS – LUGAR: AUDITORIO MARCELINO CAMACHO C/ LOPE DE VEGA 40 Intervendrán: Eugenio Martínez Enríquez: Embajador de la República de Cuba en España, Alfredo Catalá : Representante del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Belén Gopegui: Escritora, Ángeles Diez: Socióloga, Lázaro Oramas: Solidaridad, Javier Couso: Eurodiputado. Coordinan el acto: José Maria Alfaya y Ana Ramos Actuaciones musicales: Ismael de la Torre, Manuel Gerena, Arita Mitten acompañada a la guitarra de Jose Morales, Juanjo Anaya acompañado a la guitarra de Armando Martínez, Orlis Pineda y Raúl Torres Se proyectaran videos y fotos del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz CONVOCA: Movimiento de Solidaridad con la Revolución Cubana – Madrid Entrada libre hasta completar aforo. Comentarios