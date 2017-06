Diputada cubana Mariela Castro respaldó en Bilbao frente antiimperialista ante la guerra global (+ Fotos)

Tweet Powered by Web Agency Prensa Latina - Fotos: Eduardo Camino, Txema Esteban Sainz.- La diputada cubana Mariela Castro se pronunció ayer en Bilbao por la creación de un gran frente antiimperialista para desarticular las agresiones contra su país y otros pueblos que se resisten ante el pensamiento único neoliberal. Todos los videos, fotos y materiales del XIV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba: Bilbao, 9 al 11 de junio de 2017 Al intervenir en el XIV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, que desde el viernes sesionó en esta urbe de la región del País Vasco, Castro respaldó esa propuesta lanzada en el foro, al que asistieron más de 200 personas de 66 asociaciones españolas de amistad con la isla.



La idea de esa red antiimperialista fue presentada por la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Ángeles Diez, quien enmarcó la cruzada mediática contra Cuba en la guerra del capital contra los pueblos.



Tras mostrarse emocionada y satisfecha de participar en el encuentro, la parlamentaria pidió la unidad de todas las fuerzas progresistas para enfrentar los desafíos actuales.



Estamos aquí porque nos unen proyectos y retos similares, enfatizó, luego de exhortar al movimiento solidario español a abandonar todo tipo de vanidades, buscar los puntos comunes y organizarse para avanzar desde los valores civilizatorios.



Es por eso que estoy a favor de ese gran frente antiimperialista para desmontar las fuertes campañas de descrédito de las corporaciones mediáticas, remarcó la también directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).



Como responsable del Cenesex, Mariela Castro se refirió, además, a las estrategias de comunicación frente a la desinformación sobre la diversidad sexual en la nación antillana.



Sobre la política cubana en ese campo subrayó que no solo está centrada en la lucha contra la homofobia y la transfobia, sino en educar a los ciudadanos desde una concepción emancipadora.



Nosotros estamos haciendo justicia por todos los derechos humanos, y el componente educativo es fundamental en este trabajo, señaló.



Mientras más instruyamos y hablemos la población se sentirá más libre, insistió Castro.



Las leyes no son suficientes para garantizar el disfrute pleno de los derechos de personas LGBTI, son necesarios los procesos de sensibilización para desaprender los estereotipos y prejuicios que generan lesión a los derechos de todas las personas, agregó.



Durante tres días, el movimiento español de solidaridad debatió en esta ciudad vasca sus estrategias para contrarrestar los efectos del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y las campañas de desinformación en torno al país caribeño.



La guerra mediática es intensa y, por eso, debemos redoblar nuestra acción de comunicación, alertó José Manzaneda, coordinador del medio alternativo Cubainformación.



El embajador de Cuba en España, Eugenio Martínez, agradeció las muestras permanentes de confianza, comprensión y el cariño que todas las organizaciones de amistad profesan hacia su país.



En nombre de nuestro pueblo les doy las gracias por su contribución de tantos años, manifestó el diplomático.



Si unimos a todos los amigos que tenemos seríamos el país más poblado del mundo, concluyó Martínez.



En su última jornada, el encuentro aprobó, además, resoluciones de apoyo al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y al pueblo colombiano, así como por el cese de la injerencia en Siria.