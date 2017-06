Así fue el XIV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba en Bilbao: participación, comunicación y solidaridad (+ 100 Fotos)

Tweet Powered by Web Agency Ivana Belén Ruiz Estramil - Fotos: Eduardo Camino, Angi Salazar, Txema Esteban - Cubainformación.- Los días 9, 10 y 11 de junio, fueron días en los que se respiró solidaridad hacia la Revolución Cubana en la ciudad de Bilbao. JW Player goes here Ver este mismo video en Youtube Todos los videos, fotos y materiales del XIV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba: Bilbao, 9 al 11 de junio de 2017 Reunidas las diferentes organizaciones de solidaridad con Cuba de todo el Estado español, con invitaciones de lujo y una amplia asistencia y participación, las jornadas se desarrollaron con un ánimo cordial de trabajo y diversión pero, sobre todo, con muchas energías para seguir profundizando la hermandad con este heroico pueblo, dotándonos de estrategias coordinadas para sacar adelante nuestros objetivos y compromisos. Las acreditaciones vuelan mientras los asistentes llegan desde temprano a incorporarse a esta fiesta del compromiso, las ansias por comenzar ya se notan en el ambiente, quedando así inaugurado el encuentro el viernes 9 de junio a las 19.00 horas, como no podía ser de otra manera, con un homenaje a Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, un Aurresku de honor a cargo de Gaztedi Dantari Taldea, y las palabras de Euskadi-Cuba y Elio Gámez Neyra, Vicepresidente Primero del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), dan inicio a estas jornadas. Se cuenta con la especial intervención de dos invitadas ilustres, Aleida Guevara March y Mariela Castro Espín, todo ello acompañado de la cálida música del dúo cubano D’Capricho y la poesía de Alexis Díaz-Pimienta. El día sábado 10 de junio se inicia la jornada con la exposición de propuestas del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) a cargo de Elio Gámez Neyra, quien dará paso a continuación a la presentación de las propuestas del Plan de Medios de Comunicación (PMC) del Movimiento de Solidaridad con Cuba, a cargo de Euskadi Cuba. La compañera Claudia Camba, coordinadora en Argentina de las Misiones Solidarias de Cuba y Presidenta de la “Fundación Un Mundo Mejor es Posible” nos presenta “Programas de solidaridad médica y educativa de Cuba en el mundo: ¿Cómo vencer el silencio informativo?”, para dar paso a continuación a los cinco talleres que se realizarán de forma simultánea y de los cuales saldrán las aportaciones al Plan de Medios de Comunicación. Estos talleres son: Taller 1. Articular campañas unitarias para 2018: Democracia en Cuba; Bloqueo; Guantánamo; Pensamiento de Fidel. Taller 2. Redes sociales de Internet, medios alternativos y aliados. Taller 3. Ganar espacios en los Medios hegemónicos. Taller 4. Cubainformación TV. Taller 5. Argumentario, mensajes, lenguaje y capacitación en medios. Tras el descanso de la comida, donde seguimos debatiendo informalmente, pero sobre todo conociéndonos y reforzando nuestros lazos de hermandad, comienza la tarde con una Mesa Redonda titulada “¿Qué hacer frente a la Guerra Mediática contra Cuba?", a cargo de Ángeles Diez, profesora de Sociología; Pascual Serrano, periodista; y Alexandre Anfruns, Jefe de Redacción de Investig´action (Bélgica). La tarde continúa con las palabras de Aleida Guevara March, medica pediatra, miembro del Centro de Estudios Che Guevara de La Habana e hija del Che, con “El Che, la Revolución cubana y la lucha permanente frente a la desinformación”. A la noche tiene lugar la Fiesta-concierto por los 10 años de Cubainformación TV, abierto al público en general, que mostró su interés con una gran afuencia, y en donde se contó con las actuaciones del repentista cubano Alexis Díaz-Pimienta, el concierto de Orlis Pineda y su grupo Cayamba, y las intervenciones de Aleida Guevara March, Mariela Castro Espín y Willy Toledo. El último día, domingo 11, comenzamos exponiendo en plenario las aportaciones al Plan de Medios de Comunicación que han salido de los talleres, así como las aportaciones al Plan de Acción y a la Declaración Final, pasándose también a la votación de las resoluciones presentadas: “Resolución por la libertad de Ana Belén Montes y los Presos Políticos de Estados Opresores”. “Resolución en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela”. “Resolución en apoyo a la República Árabe Siria”. “Resolución contra las Bases Militares del Imperialismo, contra la ocupación de Territorios Soberanos”. "Resolución de solidaridad con el pueblo de Colombia". A continuación se pasa a la entrega del II Premio al Medio más mentiroso contra Cuba, otorgado al diario "El País", siendo el preludio del conversatorio del comunicador Eneko Calle con Mariela Castro Espín, diputada cubana y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), titulado “Estrategias de comunicación frente a la desinformación sobre la diversidad sexual en Cuba”. La diputada también respondió preguntas del público y de personas que visionaron la transmisión en directo vía Facebook. El encuentro se encamina al cierre con las palabras del Embajador de Cuba Eugenio Martínez Enríquez, y con la impresionante actuación de Alexis Díaz Pimienta, quien nos brinda sus “Conclusiones Decimadas” haciéndonos a todos participes de la fiesta que es construir juntas y juntos, otro mundo posible y necesario, en el firme apoyo de una Revolución como la cubana. Inauguración y homenaje a Fidel y al Che





Acto de reconocimiento a profesionales de la información y la comunicación



Exposición de propuestas del ICAP (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos), por Elio Gámez Neyra. y presentación de la Propuesta de Plan de Medios de Comunicación (PMC) del Movimiento de Solidaridad con Cuba, por Euskadi-Cuba. Talleres sobre campañas y Plan de medios de comunicación

Panel "Programas de solidaridad médica y educativa de Cuba en el mundo: ¿cómo vencer el silencio informativo?": Claudia Camba, coordinadora en Argentina de las Misiones Solidarias de Cuba, Presidenta de la `Fundación Un Mundo Mejor es Posible´

Fiesta-concierto por los 10 años de Cubainformación TV

Mesa redonda "¿Qué hacer frente a la Guerra Mediática contra Cuba?": Ángeles Diez, profesora de Sociología; Pascual Serrano, periodista; y Alexandre Anfruns, Jefe de Redacción de Investig´action (Bélgica)

Intervención "El Che, la Revolución cubana y la lucha permanente frente a la desinformación": Aleida Guevara March, médica pediatra, miembro del Centro de Estudios Che Guevara de La Habana e hija del Che. Diálogo "Estrategias de comunicación frente a la desinformación sobre la diversidad sexual en Cuba": Mariela Castro Espín, diputada cubana y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

Aprobación de Declaración Final, Plan de Acción y resoluciones

II Premio al Medio más mentiroso contra Cuba ("El País") Cierre del Encuentro y palabras finales del Embajador de Cuba Eugenio Martínez Enríquez

Conclusiones decimadas por el repentista cubano Alexis Díaz Pimienta



Puesto de acreditaciones y materiales, fachadas de Bilborock, delegadas y delegados



Comentarios