Presidente electo de Angola promete fortalecer relaciones con Cuba “por gratitud”

El presidente electo de Angola, João Lourenço, afirmó este jueves las intenciones de su gobierno de fortalecer, aún más y abiertamente, las relaciones con Cuba "por gratitud". "Nuestras relaciones con Cuba siguen a un nivel muy alto y vamos a seguir trabajando para fortalecerlas. Nos une con el pueblo cubano un sentimiento de gratitud, nos dio la mano en un momento crítico, los cubanos derramaron su sangre en nuestro territorio y eso no tiene precio", remarcó. Durante una entrevista concedida a la agencia EFE, Lourenço exclamó: "Los angoleños no somos ingratos y vamos a seguir nuestras relaciones con Cuba, vamos a seguir considerándolo un país amigo, abiertamente y de corazón, no lo vamos a hacer a escondidas, ni mucho menos". El presidente explicó que recientemente, en calidad de ministro de Defensa de Angola, realizó una visita a Estados Unidos donde se reunió con su homólogo, James Mattis. "Y desde allí viajé a La Habana, donde me recibió el presidente Raúl Castro", agregó. "Quizás en un futuro, que no será un futuro inmediato, habrá algún gobierno que pueda ser ingrato, pero por el momento no", concluyó en su referencia a Cuba durante la entrevista. Cuba envió soldados para luchar al lado del Movimiento Para la Liberación de Angola (MPLA) por la independencia del país africano, mantuvo ese apoyo durante la guerra civil y contribuyó, al lado de los angoleños, al fin del "apartheid" en África. Durante los 38 años de Gobierno del presidente José Eduardo Dos Santos, Angola y Cuba han mantenido relaciones diplomáticas al más alto nivel. (Con información de EFE)