`Cuba bajo bloqueo tiene un desarrollo humano superior a países del Primer Mundo´: Embajador Gustavo Machín presenta ciclo documental en Madrid (+ Fotos)

El pasado sábado 2 de Diciembre se inició en el Ateneo de Madrid el ciclo de documentales "La Realidad de Cuba", proyectándose "Bloqueo Contra Cuba", del periodista y escritor Hernando Calvo Ospina. Este ciclo está enmarcado dentro de la campaña "¡Ya es Hora! Rompamos el Bloqueo contra Cuba", que lleva a delante el Movimiento de Solidaridad con la Isla. En este acto se contó con las presencias de Gustavo Machín, Embajador de la República de Cuba en el Estado Español, y de Elio Gámez, vicepresidente primero del Instituto Cubano de Amistad con los pueblos (ICAP). Gustavo Machín comentó que, a pesar del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU, el bloqueo sigue casi intacto. La administración Obama no hizo casi nada para eliminarlo y, ahora, lo poco que avanzó en este terreno, Donald Tramp lo está revirtiendo. El gobierno de EEUU -señaló- ejerció presiones a varios países para que cambiaran su voto en contra del bloqueo en la última votación de la ONU. Y añadió que, mientras EEUU no devuelva el territorio que ocupa ilegalmente en la provincia de Guantánamo y no terminen la promoción y financiación de programas para subvertir el orden establecido legalmente en Cuba, no se puede afirmar que las relaciones entre Cuba y EEUU estén normalizadas. El actual embajador en Madrid, recordemos, fue parte integrante del equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que negoció el restablecimiento de relaciones con el anterior gobierno de Obama, y actuó como portavoz de La Habana ante los medios de comunicación. Elio Gámez, del ICAP, hablo del movimiento de solidaridad con Cuba del Estado Español, afirmando que en ningún momento este movimiento abandonó a Cuba y siempre estuvo defendiendo y apoyando a la Revolución cubana en los peores y en los mejores momentos. Definió a los integrantes de este movimiento como "las mejores personas del mundo". Desde la mesa también se habló de los daños causados recientemente por el huracán Irma tras su paso por la isla. Se informó que la campaña que está realizando el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Madrid lleva recogidos 15.770 euros, que se destinarán a la cuenta que Cuba tiene abierta para este fin. Esta campaña sigue activa. El acto fue un éxito de la solidaridad y con este ciclo de documentales la campaña “¡Ya es Hora! Rompamos el Bloqueo contra Cuba”, pretende llevar la denuncia del genocida bloqueo a cada rincón de Madrid. Cuba denuncia en España recrudecimiento de bloqueo estadounidense Madrid, 3 dic (PL) El embajador de Cuba en España, Gustavo Machín, denunció hoy el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra su país desde hace más de 55 años. Durante un acto organizado en el Ateneo de Madrid por el movimiento español de solidaridad con su país, Machín alertó que EE.UU. ejerce de nuevo presiones para desmontar el apoyo mundial recibido por Cuba frente a esa política hostil. Estamos regresando a la época en la que Washington presionó a otros gobiernos para cambiar su respaldo al levantamiento del cerco contra la Isla, enfatizó el diplomático como introducción a un documental que grafica el bloqueo y sus consecuencias. 'Pienso que esta es una de las cosas por las cuales es importante mantener la denuncia y la demanda por el cese de esas sanciones unilaterales', subrayó, dirigiéndose a los amigos de la mayor de las Antillas reunidos en la Sala Nueva Estafeta del Ateneo. Contrario a lo puedan pensar muchas personas en el mundo, el bloqueo mantiene su vigencia y se acentuó con la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, advirtió el jefe de la legación caribeña. Machín aclaró que, si bien Cuba y Estados Unidos restablecieron sus relaciones diplomáticas en 2015 -durante la administración de Barack Obama-, no se puede hablar de una regularización de sus vínculos bilaterales. Iniciamos un proceso en esa dirección, pero siempre dejamos claro que entre ambas naciones era muy difícil, casi una quimera, que pudieran existir relaciones normales porque tenemos diferentes formas de pensar e ideologías opuestas, precisó. Los cubanos somos antiimperialistas por naturaleza, eso no va a cambiar, y ellos no van a dejar de ser imperialistas, resaltó el embajador. A su juicio, no pueden existir vínculos normales mientras no se resuelvan asuntos de larga data como el propio bloqueo o la devolución del territorio ilegalmente ocupado de la base naval de Guantánamo, en la región oriental del país antillano. Además, se pronunció por la eliminación de los planes subversivos para forzar un cambio del sistema político, económico y social de la isla, así como de las transmisiones ilegales de radio y televisión, violatorias también de las normas internacionales. Para Machín, nunca en el Congreso de EE.UU. se hizo un movimiento serio para levantar el cerco. Obama modificó algunos aspectos de esa política de asedio, pero nada de lo que hizo estuvo dirigido directamente a favorecer el desarrollo de Cuba y a su pueblo, sino en beneficio de los estadounidenses, señaló. Respecto a Trump, a quien definió como genéticamente anti Obama, denunció que recrudeció la hostilidad hacia la mayor de las Antillas y está desmontando los discretos progresos en las relaciones bilaterales. Al acto en el Ateneo de Madrid asistió el vicepresidente primero del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Elio Gámez, quien calificó a los integrantes del movimiento de solidaridad con la isla como las mejores personas del planeta Tierra. Comentarios