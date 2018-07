Colabora con el proyecto documental `Tras las huellas del Che´ de Voces en Lucha

Tweet Powered by Web Agency Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba - Video: Voces en Lucha.- Dos años caminando América Latina y el Caribe, conviviendo con cientos de voces, dialogando con procesos sociales, registrando con cámara y lápiz sus luchas por un mundo mejor. Para colaborar mediante la plataforma Goteo y obtener más información pincha aquí Recorriendo los territorios de 11 países nace “Tras las huellas del Che“, un largometraje documental acerca de Ernesto “Che” Guevara, de cuyo nacimiento se cumplen este año 90 vueltas alrededor del sol. Desde el lugar donde se pusiera fin a su vida, un pueblito de la sierra del oriente boliviano al que llegamos tras cinco horas por caminos de tierra subidos a un camión junto a pobladores de la zona, nace un hilo que nos conecta con la isla del Caribe que el Che ayudó a liberar, las tomas de tierra de su Argentina natal, los cambios en la Bolivia de Evo, la dificultades y amenazas de la Venezuela bolivariana, el internacionalismo de los médicos cubanos, la desaparición física de su compañero Fidel, los cerros del Perú, los bañados de Paraguay o las cárceles de Colombia. A lo largo del camino nos surgen dudas, preguntas e inquietudes que quedan más planteadas que resueltas en este trabajo. Inquietudes que pretendemos trasladar al espectador para que el diálogo continúe de modo tal que sigamos enriqueciéndonos de diferentes visiones para construir un mundo mejor. Visiones que, como es natural y saludable, no siempre son coincidentes. En este documental participan más de 70 voces, además de incontables otras que quedan fuera de la lente pero no de la historia ni del recuerdo de estos caminantes. Un documental que constará de tres partes de aproximadamente una hora cada una, además de una versión para la gran pantalla de alrededor de 100 minutos. Embarcadas una buena parte de nuestras neuronas en la edición de este trabajo audiovisual desde hace un año, cuando se cumplía medio siglo del asesinato del Che en La Higuera, decidimos ahora solicitar la ayuda y la solidaridad de otras manos que se unirán a las tantas que conforman este trabajo que es mucho más que un proyecto audiovisual concreto: un espacio de comunicación sobre las luchas por la dignidad y la justicia social en los pueblos de América y el Estado español. Comentarios